Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева дала мастер-класс начинающим спортсменкам из Оленегорска

Тренировки и показательные выступления состоялись на площадке Ледового дворца.

Это далеко не первый раз, когда в учебно- спортивный центр Оленегорска приезжают именитые гости. Руководство учреждения старается приглашать для своих воспитанников прославленных спортсменов. Каждый такой визит, по мнению тренеров, оставляет у детей неизгладимое впечатление. Вот и в этот раз мастер-класс чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой завершился бурными аплодисментами.

Елизавета не только занималась с детьми, учила тонкостям движений на льду, но и исполнила перед воспитанниками центра свои номера. Возможно, кого-то из детей прямое общение с чемпионом мотивирует больше и усерднее стремиться к спортивным рекордам.