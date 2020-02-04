Чему будут учить молодых мам, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Распространение коронавирусной инфекции уже несколько дней является, пожалуй, самой «горячей» темой. Актуальна она и для нашего региона, куда приезжают сотни туристов из Китая. У жителей Мурманской области возникает много вопросов, связанных с новым недугом. На многие из этих вопросов нашли ответы журналисты «Вечёрки».

Каким быть домику «моржей» на Семёновском озере? Решено, что запроектируют его в этом году, а строить начнут в 2021. Старый домик «моржей» сносить не будут. Возможно, в нём разместят музей. Подробности в свежем номере «Вечернего Мурманска».

В Мурманске стартует проект для молодых мам, которые хотят научиться делать макияж, прическу, готовить или петь. Учить будут совершенно бесплатно. А во время мастер-классов даже присмотрят за их малышами. О том, как попасть на проект, читайте в «Вечернем Мурманске».

В Мурманск приехала передвижная выставка, посвященная космосу. Как восприняли её мурманчане? Какие тренажеры стали самыми популярными? Почему на выставке работает не все, заявленное организаторами, оборудование? Впечатления журналистов «Вечёрки» о работе выставки читайте в свежем номере газеты.