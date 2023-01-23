Чердачное помещение полыхало в деревянном доме на улице Сполохи Мурманска

16 человек эвакуировали спасатели из дома №6 на улице Сполохи в Мурманске. Огонь охватил чердачное помещение здания.

Прибывшим на место ЧП пожарным оперативно удалось справиться с возгорание, в старом деревянном двухэтажном доме загорелся чердак. Общая площадь, охваченная огнём, составила 50 квадратных метров. Ликвидировать возгоранием специалистам МЧС удалось не вскрывая кровлю.

Останутся ли пригодными для жизни квартиры в этом доме после происшествия, сказать сложно. Причину возгорания специалистам так же ещё только предстоит выяснять.