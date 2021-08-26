Череда возгораний преследуют дом на улице Коминтерна, 15

Серьезный пожар случился в самом центре города. Горела кровля. Пожарным быстро удалось локализовать пожар.

Чёрный дым в центре города очевидицы заметили после 7 вечера. Некоторые мурманчане предположили, что горит деловой центр «Азимут». Чуть позже стало понятно, что пламенем объята кровля жилой пятиэтажки на ул.Коминтерна, 15. Возгорание возникло как раз в том месте, где подрядчик ремонтировал кровлю.

У жителей свои предположения о причинах пожара.

- Они делают ремонт и лампочки всю ночь горят, - делится с журналистом «Арктик-ТВ» северянин. - Я думаю, что только от этого замыкание.

С огнём, бушующем на 30 квадратных метрах, боролись несколько десятков пожарных-спасателей. Горение удалось быстро локализовать, а вот с его последствиями жильцам уже приходиться справляться самостоятельно.

Дмитрий Иноземцев только вчера вернулся из командировки и до сих пор не может прийти в себя после произошедшего.

Дмитрий Иноземцев, житель дома: «Тут была какая-то вспышка, дадут электричество, но дойдет ли оно до нас. Тут предстоит замена проводки. Это капитальные работы. Обои отваливаются. И телевизор на ремонт за 17 тысяч».

Больше всего пострадали квартиры на пятом этаже. Их двери заколочены, чтобы имущество не стало лёгкой добычей мародёров. Сами жильцы временно переехали к родственникам. Соседям снизу повезло больше: «Ничего, всё хорошо. Дети идут домой, все дома. Единственно, грязь будет».

Интересен факт, что за день до ЧП пожарные уже выезжали по этому же адресу и ликвидировали воспламенение в подвале. Кроме этого, пользователи соцсетей сообщают, что кровля, но с другой стороны дома, тоже горела, но её успели вовремя потушить.

Пока остаётся только гадать, в чем настоящая причина череды возгораний. В любом случае все обстоятельства произошедшего будут известны после проверки компетентных органов.

Будет решаться и вопрос компенсаций погорельцам, сообщали в региональном Фонде капремонта.