Через месяц Россия может закрыть свою исключительную экономическую зону в Баренцевом море для норвежских рыболовных судов

Росрыболовство предупредило о возможном ответе на июльский запрет Норвегии на промысел в её экономзоне. Напомним, запрет коснулся непосредственно двух российских компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд».

Если норвежская сторона не пересмотрит свою позицию в течение месяца, то Россия введёт аналогичные ограничения для судов Северного Королевства. Кроме того, рыболовство и распределение квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей будут вестись исходя из российских национальных интересов, сообщил сегодня Илья Шестаков, глава Росрыболовства.