Чёрная плесень обосновалась в коммуналке «без прописки»

Плесень по соседству. Жители коммунальных квартир на улице Гагарина, 9/2 уже несколько лет не могут от неё избавиться. Виной тому – сырость в подвале. Здание построено более полувека назад и в этом году вошло в программу капремонта, но ремонту подлежат только кровля и фасад.

Обычная кухня на первом этаже пятиэтажки на улице Гагарина. Ей пользуются три семьи, проживающие в коммунальных квартирах. Газ здесь отключили год назад, осталось только водоснабжение. На правах постоянного «жильца» здесь же поселилась чёрная плесень. Она с каждым годом захватывает новую площадь, доставляя всё больше неудобств постоянным жильцам.

«Лет 10 назад, когда я въехала сюда, то ещё более менее было. Потом у нас в подвале дома вода начала протекать, - рассказывает Марина Борина, мурманчанка, проживающая в доме № 9/2 по улице Гагарина. – Я звонила коммунальщикам, но никто не приезжал, чтобы перекрыть воду. Стало ещё хуже.

Этот дом построен в 1962 году и требует ремонта. Жильцы уверены, причина появления «чёрного недуга» - повышенная влажность из-за зловонных луж в подвале. Постоянная сырость не дает спокойно жить владельцам квартир на первом этаже.

«Соседа три раза за год делал ремонт, обои клеил. Всё равно отпадают», - рассказывает Марина Борина, мурманчанка, проживающая в доме № 9/2 по улице Гагарина.

Сырость уже привела к разрушению части стены на кухне. Она выглядит страшно, но и это лишь полбеды. Грибок может привести к различным заболеваниям: начиная от простого ринита, заканчивая онкологией. Жильцы с опаской относятся к такому «соседству». Говорят, что они жаловались коммунальщикам, правда, только по телефону, да и времени с той поры уже много прошло.

Дом обслуживает УК «Комфорт». Как и многие неблагополучные здания в Мурманске он перешёл к ней в наследство от разорившейся компании «Эксплуатация Сервис».

«Этот дом к нам пришёл на обслуживание с 1 июля 2017 года по постановлению администрации города Мурманска. Мы его обслуживаем совсем немного времени, - говорит Евгения Квастникова, инженер ПТО ООО «Комфорт». - Будет проведено обследование инженерных сетей подвального помещения, если будут обнаружены какие-то протечки, то мы их устраним».

Впрочем, помочь жильцам избавиться от чёрной плесени раз и навсегда в «Комфорте» не обещают. Организация находится в статусе обслуживающей, а значит, решает только текущие проблемы. Решение вопроса замены оборудования в подвале дома зависит от платежеспособности жильцов, а она оставляет желать лучшего, по данным коммунальщиков, всего 40%.

А вот в программу капитального ремонта проблемная пятиэтажка уже вошла. В этом году здесь должны отремонтировать фасад и кровлю. Подвал и коммуникации в планы этого ремонта не заложены.