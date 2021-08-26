День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.08.21 19:30
Чёрная сторона благоустройства Приморской набережной в Коле
В Коле продолжается благоустройство Приморской набережной. Однако не успели её достроить, как уже возникла необходимость ремонта. Вандалы испортили скульптуру кита.
За год после установки неизвестные изрядно поиздевались над скульптурой. Ей отломали плавники, а постамент изрисовали и испачкали. Теперь символ, изображенный на историческом гербе Колы, требует реставрации. Скоро его снимут и отшлифуют, срезав все выпирающие детали. Постамент заменят на гранитный.
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