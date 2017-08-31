Чёрная вода стала прозрачной - ММТП запускает очистные сооружения

Мурманский морской торговый порт построил и запустил на своей территории очистные сооружения для сточных вод. С момента проектирования до реализации масштабного экологического проекта прошло всего 3 года. О том, на что способна система фильтров и можно ли пить воду, очищенную по местной технологии, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Три года торговый порт работал над тем, чтобы ввести в эксплуатацию новые очистные сооружения для сточных вод на своей территории. Идея воплощения в жизнь такой проект зародилась задолго до серьёзных проектов по реализации предприятием планов обеспечения экологической безопасности. Тогда докеры ещё только планировали установку водяных пушек и высоких стен, защищающих от угольной пыли горожан.

- Мы считаем, что это самая современная технология, которая сегодня применяется на подобных предприятиях, - отмечает Александр Масько, генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт». - Мы перед тем, как приняли эти решения, провели предпроектную работу. В их рамках рассмотрели наилучшие практики, которые есть сегодня не только в России, но и мире. Считаю, что запуск этих очистных сооружений во втором грузовом районе - это первый шаг.

С таким результатом очистки сточных вод начинаешь невольно верить в магию технического прогресса, так как после нескольких ступеней очистки она, по крайней мере, по внешним признакам, ничуть не хуже той, что течёт дома из крана у большинства жителей Мурманска. Но разница между тем, что было и стало, наглядна. Особенно, когда видишь, резервуар с чёрной, больше похожей на нефть жидкостью, которую специалисты забрали из канализации, и результатам работы десятков фильтров.

- Ради эксперимента можно и выпить, - с улыбкой говорит Алексей Рыкованов, заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Мурманский морской торговый порт». - Но понятия «чистая» или «питьевая» не идентичны. Я бы всё-таки не стал пить эту воду, она очищена не до качества питьевой воды, а для сброса в водоём высшей категории, которым является Кольский залив.

Но и в залив эту воду сбрасывать не планируют. Рядом с комплексом по очистке возвышается накопительная ёмкость, в которой будет храниться очищенная жидкость для повторного использования в хозяйственных нуждах. Например, на пушках, которые поливают уголь во время погрузки. Пропускная способность агрегатов около 300 литров в час. Насколько окажется загружена эта установка, пока сказать сложно. Но работать система будет даже зимой.

- Технология своеобразная, она имеет четыре стадии очистки – механическую, ультрафиолетовую. Все в соответствии с проектом, на выходе будет идеально чистая вода, - поясняет Антон Гарголин, директор обслуживающей компании «Трансэнерго-Сервис».

Самое интересное, как это часто бывает, скрыто от любопытных глаз посетителей комплекса под землей. Именно там находится огромный бетонный резервуар, в который поступают стоки и производится большинство процессов очистки. Вслед за вторым грузовым районом такая же система должна появиться и в первом.

Напомним, только в этом году на природоохранные новшества руководство Мурманского морского торгового порта направит около 800 миллионов рублей.