Чернобыльцы имеют право на меры социальной поддержки

В Мурманской области проживают 698 человек, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла в апреле 1986 года. Все они получают выплаты от Социального фонда России по Мурманской области.

Ежегодно не позднее 1 апреля региональное отделение принимает решение о предоставлении ежегодных компенсаций в беззаявительном порядке.

Ольга Комарова, начальник управления установления социальных выплат отделения СФР по Мурманской области: «Чернобыльцы имеют право на определенные меры социальной поддержки, среди которых: досрочный выход на пенсию, установление пенсий по инвалидности, а в случае смерти пострадавших членам их семей полагается государственная пенсия по потере кормильца. Отдельные категории граждан, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, имеют право на установление двух пенсий одновременно. Кроме того, получение ежемесячной денежной выплаты и набора социальных услуг, который включает лекарства и медицинские изделия, путевки на санаторно-курортное лечение и оплату проезда к месту лечения и обратно. Некоторые категории имеют право на получение сразу двух ЕДВ».

Кроме того, чернобыльцы имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск, ежегодную компенсацию на оздоровление, единовременную компенсацию за вред здоровью, ежемесячную выплату на покупку продтоваров и другие меры поддержки.

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-Скоро в эфире22:00«Ивановы». Художественный фильм (16+)23:30«Мнимый больной». Познавательная программа (16+)01:15«Пока свадьба не разлучит нас». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Суммарная задолженность по заработной плате в стране увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 47,1%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 76 копеек, доллар укрепляется на 69 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС переведён в «холодный резерв» перед планово-предупредительным ремонтом с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Военные коммунальщики Северного флота подвели итоги весенних проверок объектов казарменно-жилищного фонда и инженерных сетей-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
-

