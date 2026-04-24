Чернобыльцы имеют право на меры социальной поддержки

В Мурманской области проживают 698 человек, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла в апреле 1986 года. Все они получают выплаты от Социального фонда России по Мурманской области.

Ежегодно не позднее 1 апреля региональное отделение принимает решение о предоставлении ежегодных компенсаций в беззаявительном порядке.

Ольга Комарова, начальник управления установления социальных выплат отделения СФР по Мурманской области: «Чернобыльцы имеют право на определенные меры социальной поддержки, среди которых: досрочный выход на пенсию, установление пенсий по инвалидности, а в случае смерти пострадавших членам их семей полагается государственная пенсия по потере кормильца. Отдельные категории граждан, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, имеют право на установление двух пенсий одновременно. Кроме того, получение ежемесячной денежной выплаты и набора социальных услуг, который включает лекарства и медицинские изделия, путевки на санаторно-курортное лечение и оплату проезда к месту лечения и обратно. Некоторые категории имеют право на получение сразу двух ЕДВ».

Кроме того, чернобыльцы имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск, ежегодную компенсацию на оздоровление, единовременную компенсацию за вред здоровью, ежемесячную выплату на покупку продтоваров и другие меры поддержки.