«Чернозём мне расскажет всю правду»: «Молодёжка» Народного фронта Мурманска помогает жителям ДНР

Во время недавней гуманитарной миссии волонтёры не только привезли материальную помощь, но и помогли наладить поставки пресной воды жителям Донбасса.

Координатор отделения «Молодёжки» Народного фронта Мурманской области Дмитрий Митин отметил свой день рождения под обстрелами дронов на Донбассе. Ребята работали неподалеку от линии боевого соприкосновения, облагораживали территорию Новопетриковки.

Дмитрий Митин, координатор «Молодёжки» Народного фронта Мурманской области: «До обеда мы занимались полезной, хорошей, доброй работой, а потом пошли кушать. Так оказалось, что кушать мы пошли вовремя, потому что к нам прилетели дроны, боевые, мы их заметили. Их сначала было три, нас и военные предупредили и люди, которые смотрят за воздухом, сказали. В итоге мы насчитали, что было восемь дронов и, естественно, наши военные отработали. Но встретил свой день рождения с большим адреналином. Мне даже сказали, что я родился второй раз».

Они знают об охоте на волонтёров, однако всё равно едут на новые территории с гуманитарными миссиями. И вот ради чего.

Павел Минашев, заместитель координатора «Молодёжки» Народного фронта Мурманской области: «Жители очень-очень были рады нам, что мы помогаем, что есть Народный фронт. Есть там проблемы с водой. Когда мы доставляли жителям воду, то они оперативно созывали местных жителей. Очень много людей приходили на точки, где мы стояли около 20 минут. Приходили около 20 человек, набирали воду, потом ехали на следующую точку и там тоже около 10-20 человек подходили, мы разливали воду».

Так добровольцы раздали нуждающимся более 33 тонн бутилированной воды.

Елизавета Анисимова, местная жительница Донецка: «Раз в три дня, но как-то уже, наверное, с месяц вообще не капает. Вот вчера должна была водичка и даже ни капнула, не капает. Там, где-то вниз, если стекает, где-то могут набрать, а здесь у нас вообще воды нет».

Приходилось волонтёры Народного фронта копать траншеи для ремонта системы водоснабжения. Ведь вода нужна и для многих хозяйственных нужд.

Светлана, местная жительница Октябрьского посёлка: «Спасибо, мальчики, за водичку, большое. Сейчас у нас ситуация тяжёлая с водой. Посёлок наш Октябрьский как-то забытый, не очень на нас внимание обращают. С водой проблема, водичка не доходит. Я на третьем этаже живу, туда вообще не доходит сейчас».

– А она у вас вообще подаётся?

– Подаётся. Один раз в три дня.

Но перед тем, как отправиться в Донецк, ребята провели несколько дней в Ростове, чтобы перефасовать продукты для гуманитарной помощи, отремонтировать поддоны для удобства транспортировки вещей и сплести маскировочную сеть.

Владислав Гришин, заместитель руководителя гуманитарной миссии «Молодёжки» Народного фронта по направлению Ростов-на-Дону: «Самое главное, что вы должны понимать в течение миссии: если у вас возникает вопрос, то вы должны просто и понятно его задавать. То ли в общем чате, то ли лично организаторам. Организаторов у вас предостаточно, вас будут курировать на каждом направлении. Главное, чтобы вы понимали, где вы, зачем вы и для чего вы».

Максим Петренко, участник «Молодёжки» Народного фронта Мурманской области: «Поехать на гуманитарную миссию с мурманской делегацией для меня - это новый уровень самореализации. Хотел попробовать себя в том месте, попробовать помочь людям, которые как никто нуждаются в помощи».

Алена Бондаренко уже, как и другие участники «Молодёжки», не первый раз приезжает на новые территории с гуманитарной миссией.

Алена Бондаренко, участница «Молодёжки» Народного фронта Мурманской области: «В первый раз на Донбассе было что-то невероятное. Это была поездка – открытие, откровение внутренних и внешних качеств. Для меня эта поездка была новым рубежом. Полностью поменялась моя жизнь после этого. Для человека, который живёт на севере, то ему кажется, что мы достаточно далеко. Это было чем-то новым!».

Так неравнодушные северяне работали вместе с командами из Саратовской области, Мордовии и Санкт-Петербурга. Сейчас ребята уже дома и готовятся к следующей поездке в новые регионы России.

Алена Бондаренко, участница «Молодёжки «Народного фронта Мурманской области: «Там, где шёпот березовый, сонный, где стальные растут цветы, зычный крик застыл обнажённый, его может быть слышал и ты. Чернозём мне расскажет всю правду, он впитал слёз и крови смолу, небо знает свободы награду, город помнит палящую мглу».