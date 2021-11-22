На полигоне бригады морской пехоты Северного флота в посёлке Спутник команда морских пехотинцев провела тренировку по армейской тактической стрельбе. Чёрные береты готовятся к предстоящим соревнованиям, в которых примут участие команды различных силовых структур, в том числе военнослужащие береговых войск Северного флота.

Во время тренировки участники вели стрельбу из пистолетов Ярыгина, Макарова и автомата Калашникова на дистанции от 10 до 300 метров. Чтобы принять участие в соревнованиях, военнослужащие проходят специальные отборочные тесты по общей физической подготовке, психологической готовности и базовым стрелковым упражнениям.