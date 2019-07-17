Чёрные дни на дорогах Мурмана

Вторник, среда и пятница в Мурманской области оказались самыми аварийными днями среди участников дорожного движения. И всё же, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, статистика положительная. Количество аварий снизилось на 0,3%, но пренебрежение правилами дорожного движения унесло жизни 24 людей.

По статистике половина всех дорожное транспортных происшествий – это столкновения, а треть - наезды на пешеходов. Но в таком случае не всегда виноваты водители, иногда и пешие участники дорожного движения пренебрегают всеми существующими правилами.

«Есть негативные тенденции - это увеличение ДТП с участием пешеходов. Эта тенденция отмечается у нас весь период текущего года», - комментирует Алексей Тарунин, начальник УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

По наблюдениям сотрудников ГАИ пожилые люди более склонны переходить дорогу в неположенных местах. А вот дети, наоборот, стали нарушать меньше.

Чтобы объяснить юным северянам правила и важность их соблюдения, на протяжении всего года сотрудники ГИБДД посещали школы, детские лагеря и другие учреждения досуга и культуры молодёжи.

А вот на дорогах в этом году были выявлены 1265 нарушителя, которые перевозили детей без автокресел и специальных держателей.

Но основной упор в этом году инспекторы сделали на выявление пьяных водителей и тех, кто выезжает на встречную полосу в неположенном месте. Именно эти нарушения чаще всего провоцируют столкновения и наезды.

С конца июня с помощью приборов «паркон» удалось выявить более 200 нарушений правил парковки. Но это только начало, совсем скоро в городе установят ещё 65 камер фото- и видеофиксации.