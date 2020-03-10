«Чёрный понедельник» не напугал мурманчан

Журналисты «Арктик-ТВ» поинтересовались у мурманчан, озадачены ли они повышением курса доллара. Большинство прохожих были не в курсе резкого падения рубля и предпочли отмолчаться. Однако некоторые граждане следят за экономической повесткой:

- Страшно в другом, что в дальнейшем покупки какие-то совершать, цены взлетят мгновенно, в этом плане только страшно и всё. С этим правительством нет надежды на стабилизацию.

- Я думаю, что подорожают путевки на отдых, если в ближайшее время не изменится ситуация. Насколько я знаю, 18 марта будет совещание ОПЕК, если не договорятся о цене, тогда ничего хорошего ждать не можем.

- Слышали, но меня это не интересует.