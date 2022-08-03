«Чёрный принц» - на прилавке! Стучим и слушаем, рассматриваем хвостик и ищем жёлтое пятно

Арбузный сезон в полном разгаре. В регионе активно идёт торговля бахчевыми культурами. Какие виды арбузов существуют? Как выбрать сладкий плод? Ответы на эти вопросы решили найти журналисты «Арктик-ТВ».

Арбузный сезон в полном разгаре. В регионе активно идёт торговля бахчевыми культурами. Какие виды арбузов существуют? Как выбрать сладкий плод? Ответы на эти вопросы решили найти журналисты «Арктик-ТВ».

Лето в полном разгаре, а это значит, что бахчевые развалы в городе появились буквально на каждом шагу. Утолить жажду, полакомиться этой крупной ягодой не прочь каждый. Как сообщают продавцы, арбузный сезон начался в регионе в середине июня, а закончится с первыми заморозками. Егор Кутиков, совладелец одной из бахчевых точек, торгует арбузами из Кубани и как истинный южанин знает толк в выборе: «Я сам из Кубани. По хвостикам, по жопкам я арбуз не выбираю. По стуку тоже особо ничего не понять. Арбуз бывает разный, структура тоже бывает разная. Лично для меня, мой критерий - это жёлтенькое пятно. Жёлтое пятно – это то место, которым он соприкасался с землей, соответственно, чем больше жёлтое пятно, чем оно ярче, тем дольше он полежал на земле. А что касается этих полосок, имеет значения, каких размеров они должны быть. Честно скажу, я таких критериев никогда не слышал, прожив 20 лет на Кубани».

В ассортименте представлено три вида арбузов: классический красный, жёлтый и самый сладкий и без косточки «Чёрный принц». Он же самый дорогой – 89 рублей за килограмм.

С выбором мы определились, пришло время пробовать. Началась наша дегустация с премиальной ягоды.

- Пользуется этот сорт спросом среди мурманчан?

- Да, очень многим понравился такой арбуз. Даже отказываются от обычного стандартного. Выбирают его потому, что он сладкий и без косточек. Хотя косточки есть, но эту косточку вы даже сейчас не заметите. Я вот вам сейчас дам попробовать. Скажете, что это просто наивкуснейший арбуз, премиальный.

- Давайте, мне уже очень интересно попробовать…

- Во-первых, он очень сладкий, во-вторых, он хрустит как-то иначе, не так как обычные арбузы.

Классический арбуз с косточкой по сладости уступает «Чёрному принцу» и косточек в разы больше, но это не говорит о меньшем спросе среди покупателей.

- Жёлтый арбуз - это селекция с дыней. Все арбузы - это чистая Кубань. Мы не открываемся пока на Кубани не начинает созревать настоящий арбуз. Весь арбуз выращен на подвое тыквы и опылён шмелями, что добавляет ему несколько процентов сладости. А по сладости он такой же как премиум-арбуз или ещё слаще. Я думаю, что он немножечко усыпает премиуму, но слаще, чем обычный.

Пробуем первый раз в своей жизни жёлтый арбуз.

- Интересно. Если вот так задуматься, есть нотки дыньки. Да, немножко похоже на дыню, сладость средняя, косточки присутствуют. В общем, на мой вкус, премиум-арбуз, который был максимально сладкий и без косточек.

У Егора несколько таких площадок по городу и на старте сезона он завозит от 150 тонн бахчевых культур. Стоит помнить, что на товар должен быть сертификат соответствия.

Ещё одной торговой точкой нашего арбузного путешествия стал Первомайский рынок. Фуры с арбузами сюда приехали из Дагестана.

Аббас подходит к выбору сладкого лакомства по старинке - по звуку, жёлтому пятну и в зависимости «мальчик» это или «девочка».

- Сколько стоит килограмм арбуза?

- Килограмм стоит по-разному - 35-40 рублей. По-разному, смотря кто будет покупать. Если оптом будете покупать, то дешево получается.

А вот Елена, покупатель, в это лето попробовала уже три арбуза и с выбором не ошиблась. Предпочитает астраханские и кубанские сорта. Но все же считает, что ждать самый сладкий урожай стоит в конце августа и начале сентября.

Елена Барляк, покупатель: «Во-первых, выбираю по звуку. Он обязательно должен быть глухой. Как правило, эти арбузы сладкие. Потом я обращаю внимание на хвостик: если он сухой, то это значит, что он уже поспел и можно смело приобрести. Я где-то я вычитала, что «мальчик-девочка» тоже отличаются по сладости. «Девочки» - они слаще, чем «мальчики», поэтому тоже обращаю внимание, чтобы была крупная точечка».

По словам экспертов, хорошие арбузы не только вкусное лакомство, но ещё и весьма полезный диетический продукт. Главное, правильно выбрать и не переедать, ведь порой невозможно удержаться, чтобы не съесть ещё один кусочек.