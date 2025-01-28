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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.01.25 19:30

Честный разговор о «Честном знаке»

Что такое «Честный знак», как его оформить и зачем он нужен? Эти и многие другие вопросы обсуждали на конференции по маркировке товаров лёгкой промышленности.

«Честный знак» - это система цифровой маркировки товаров, которая позволяет отслеживать продукцию по всей цепочке: от производителя до конечного потребителя. С помощью такой метки на товаре не только борются с контрафактом, но и повышают уровень доверия потребителя.

Константин Котловский, председатель регионального отделения общественной организации «Опора России»: «Мы сейчас на конференции хотим понять, разобраться, насколько она удобная, как она работает, есть ли какие-то так называемые баги системы, попробовать их исправить, ну, и вообще, в целом, насколько это влияет на малый, средний бизнес, который задействован в реализации продукции лёгкой промышленности».

Маркировке «Честный знак» подлежат почти все товары, начиная от продуктов питания, заканчивая одеждой. Это поможет покупателю определить оригинальный товар от подделки, а продавцу – недобросовестного поставщика.

Алексей Зажигин, предприниматель: «Вся ответственность - и уголовная, и административная, и штрафы, и проверки за неправомерные действия или ошибки производителей, импортеров лежит на реализаторах, на конечных продавцах. Все риски на нас».

Это всего лишь один из множества вопросов, которые прозвучали на конференции в Мурманске. Там же участники узнали и об обновлениях товарного знака, и том, как стать участником программы.

Алексей Колбасов, директор группы компаний «ИТФ»: «Вопросов к «Честному знаку», на самом деле, всегда много, так как постоянно происходят нововведения. Например, разрешительный режим на кассе, который запрещает продажу товара с истекшим сроком годности или оффлайн-проверка кодов маркировки, которая в ближайшее время будет введена и позволит проверять валидность, то есть правильность марки без доступа к Интернету».

Такие встречи организуют не каждый день. Но информации о проекте всегда можно подчерпнуть в Сети, а если ответ не удаётся найти, то можно обратиться, например, в Мурманское региональное отделение «Опоры России», общественную организацию, которая и организовала конференцию. 

 

 

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