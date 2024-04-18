«Честный знак» - всем нам в помощь!
Всё прозрачно, признаётся продавец одного из торговых павильонов Снежногорска.
Комиссия, в составе которой представители Общественного совета при администрации ЗАТО Александровск организовала рейд по выявлению контрафактных продуктов и изделий.
Николай Бут, председатель Общественного совета при администрации ЗАТО Александровск: «У нас всё хорошо. У всех проверенных нами предпринимателей товары соответствуют требованиям».
Специалисты общественного контроля используют в торговых точках приложение «Честный знак».
К слову, проверить абсолютно любой товар на прилавке может каждый покупатель – достаточно для этого иметь с собой мобильное устройство с установленной программой. Отказать в желании покупателя просканировать код перед покупкой того или иного продукта продавец не может. Впрочем, это делает и каждый добросовестный предприниматель во время приёмки товара.
Ирина Гофман, частный предприниматель, г. Снежногорск: «Мы товар принимаем через «Честный знак», не можем принять продукты, не проверив их».
Если товар контрафактный, система немедленно известит об этом потребителя. Также в приложении производитель и продавец могут отслеживать движение того или иного наименования.