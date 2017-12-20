Чествовали спортивные звёзды Мурмана

Городские власти наградили лучших спортсменов, спортивные школы, федерации и учебные заведения, отличившиеся по итогам 2017 года. На церемонию пригласили более 150 гостей, но речь на встрече шла не только о высоких достижениях, но и пропаганде здорового образа жизни.

Легкоатлет Анна Купаева не раз представляла нашу область на самых престижных соревнованиях. Жители столицы Заполярья могли видеть девушку на городских фестивалях «Мурманская миля» и «Гольфстрим». Зачастую такие успешные спортсмены стараются уехать из региона, но Анна покидать родные места не спешит, говорит, что её держит семья. А вот то что она стала одной из «звёзд спорта» в этом году, Анну нисколько не удивляет.

- Мне очень приятно бывать на этом мероприятии, здесь создаётся приятная атмосфера, - говорит Анна Купаева, мастер спорта по лёгкой атлетике (г.Мурманск). - Очень приятно посещать такие праздники.

Звёзды спорта по версии городских властей - это не только те, кто сейчас представляет Мурманск на чемпионатах, турнирах, но и люди, отдавшие годы жизни тренерской работе, организации спортивных событий, без которых невозможно представить популяризацию физической культуры. Те же фестивали или площадки с уличными тренажёрами, появляющиеся во всех районах Мурманска, тому хорошее подтверждение. Вот и получается, с одной стороны, стимул, а, с другой, реальная возможность выйти во двор и поставить личный рекорд, играя в футбол или просто подтягиваясь на перекладине.

- Может быть, это немножечко остаётся в стороне, а для спорткомитета большим достижением стало то, что мы не только продолжили реконструировать спортивные стадионы, содержать материально-техническую базу, а впервые провели капитальное строительство, - отмечает Ирина Андреева, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска.

Речь идёт о совершенно новом, самом большом в городе стадионе. Новый спортивный объект администрация Мурманска построила и открыла в микрорайоне Росляково совсем недавно.