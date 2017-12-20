АЗС Мурманской области продолжают повышать цены на бензинНа Северном бассейне объём добычи трески вырос на 3,5 тысячи тонн
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»20.12.17 19:30

Чествовали спортивные звёзды Мурмана

Городские власти наградили лучших спортсменов, спортивные школы, федерации и учебные заведения, отличившиеся по итогам 2017 года. На церемонию пригласили более 150 гостей, но речь на встрече шла не только о высоких достижениях, но и пропаганде здорового образа жизни.

Легкоатлет Анна Купаева не раз представляла нашу область на самых престижных соревнованиях. Жители столицы Заполярья могли видеть девушку на городских фестивалях  «Мурманская миля»  и  «Гольфстрим».  Зачастую  такие успешные спортсмены стараются уехать из региона, но Анна покидать родные места не спешит, говорит, что её держит семья. А вот то что она стала одной из «звёзд спорта» в этом году, Анну нисколько не удивляет.

- Мне очень приятно бывать на этом мероприятии, здесь создаётся приятная атмосфера, - говорит Анна Купаева, мастер спорта по лёгкой атлетике (г.Мурманск). - Очень приятно посещать такие праздники.

Звёзды спорта по версии городских властей - это не только те, кто сейчас  представляет  Мурманск на чемпионатах, турнирах, но и люди, отдавшие годы жизни тренерской работе, организации спортивных событий, без которых невозможно представить популяризацию физической культуры. Те же фестивали или площадки с уличными тренажёрами,  появляющиеся во всех районах Мурманска, тому хорошее подтверждение. Вот и получается, с одной стороны, стимул, а, с другой, реальная возможность выйти во двор и поставить личный рекорд, играя в футбол или просто подтягиваясь на перекладине.

- Может быть, это немножечко остаётся в стороне, а для спорткомитета большим достижением стало то, что мы не только продолжили реконструировать спортивные стадионы, содержать материально-техническую базу, а впервые провели капитальное строительство, - отмечает Ирина Андреева, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска.

Речь идёт о совершенно новом, самом большом в городе стадионе. Новый спортивный объект администрация Мурманска построила и открыла в микрорайоне Росляково совсем недавно.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Корпоративная защита есть интегрированный элемент системы национальной безопасности», - Владислав Гасумянов
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЦИК РФ проверит журналистов «на вшивость»?
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
15.12.17: Кремль поставил перед регионами задачу превратить 18 марта в настоящий праздник, чтобы повысить явку на выборы. Что, на ваш взгляд, должны сделать власти для этого?Проголосовало: 308 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Валентин
20.12.17 15:54
Конечно привлекает, а как иначе? Он же дорогой. На самом деле у нас никак не борятся с браконьерами, ловят одного из десятка. А если примут поправки к закону о распределении квот на вылов краба на отк
Комментарий к новости:Камчатский краб продолжает привлекать браконьеров
Другой взгляд
20.12.17 14:12
Сказать о том, что Верховный суд страны принял неверное решение, язык не поворачивается. Но часовой механизм страшной бомбы, заложенной ещё в период перестройки, когда ельцинское правительство дало д
Комментарий к новости:Согласие теплосетей на отключение квартиры в МКД от централизованного теплоснабжения не требуется
siangrin2013
20.12.17 09:37
Демография- падчерица власти. Денег требуют, а отдачи ни-ни. Специалистов по демографии и семьеведению выпускают раз-два и обчелся. То-то.
Комментарий к новости:Обвал рождаемости в России: на детей не хватает денег, здоровья, желания
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа.22:00«Террористка Иванова». Художественный сериал, 7 серия (16+)22:55Городские хроники (12+)
-PRO ДеньгиАЗС Мурманской области продолжают повышать цены на бензин-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 11 копеек, евро - почти на 33 копейки-PRO ЭнергетикуСети наружного освещения Североморска полностью переведены на светодиодные энергоэффективные технологии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 21 декабря-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыУловы прибрежного рыболовства «в замороженном виде» - Советом Федерации одобрены поправки в закон о рыболовстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика