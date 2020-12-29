Чествуют тех, кто на передовой каждый день

Медицинский персонал, членов профсоюза работников здравоохранения, чей труд в последние месяцы был направлен на борьбу с коронавирусом, наградили памятными медалями.

В областной больнице собрались те, кто каждый день сталкивается со смертельной опасностью лицом к лицу. Здесь не только врачи, но и другие медицинские работники от чьих умений, действий и скорости принятия решений зачастую зависят жизни пациентов. За свой вклад в борьбу с коронавирусом их наградили памятными медалями.

Ольга Суна, председатель Мурманского областного профсоюза медиков РФ: «Получают и врачи, и средний медицинский персонал, и прочий персонал, который участвует в оказании помощи. Награда – это благодарность, огромнейшая благодарность от всего профсоюзного сообщества, от всего медицинского сообщества».

Начавшаяся в апреле и не прекращающаяся до сих пор работа по спасению людей от коронавируса, изрядно вымотала тех, кто отдаёт всего себя, борясь за здоровье пациентов. Полученные награды – это не только знак бесконечной благодарности медицинским работникам, но и попытка поддержать их в трудный период.

Александр Голованов, главный врач Мурманской областной клинической больницы: «Это очень правильно, потому что эмоционально чувствуется некое падение настроения у наших сотрудников, потому что очень много работы в последние месяцы. И мы считаем, что данная акция немножко нас взбодрит и с улыбкой позволит войти в новый год».

Борьбу с пандемией нередко сравнивают с войной против общего врага, где каждый врач, по сути, совершает подвиг. Правда, не все признают в своём труде что-то необычное.

Максим Лифинский, врач анестезиолог-реаниматолог отделения кардиореанимации: «Какого-то особого героизма в этом никакого нет. Повседневная работа и обычная трудовая деятельность, не более того».

Наталья Кельм, процедурная медицинская сестра отделения пульмонологии: «Нам, жителям мирного времени, то, что случилось в апреле, ну, правда, это было как боевые действия. Мне очень приятно, что нас заметили, ну, и отметили. Это очень приятно».

Сегодня врачи, фельдшеры, медсестры и санитары действительно на передовой. Ежедневно они спасают сотни человеческих жизней, борются со смертью в «красной зоне», без сна и отдыха, долгое время, не видя собственные семьи. Сколько ещё продлится пандемия, никому не известно, но очень хочется, чтобы в новом году мы наконец забыли, что такое коронавирус и увидели счастливые лица врачей без масок.