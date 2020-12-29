Андрей Чибис встретился с близкими погибших членов экипажа «Онеги»29 декабря в Мурманской области объявлено днём траура по погибшим морякам «Онеги»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.12.20 19:30

Чествуют тех, кто на передовой каждый день

Медицинский персонал, членов профсоюза работников здравоохранения, чей труд в последние месяцы был направлен на борьбу с коронавирусом, наградили памятными медалями.

В областной больнице собрались те, кто каждый день сталкивается со смертельной опасностью лицом к лицу. Здесь не только врачи, но и другие медицинские работники от чьих умений, действий и скорости принятия решений зачастую зависят жизни пациентов. За свой вклад в борьбу с коронавирусом их наградили памятными медалями.

Ольга Суна, председатель Мурманского областного профсоюза медиков РФ: «Получают и врачи, и средний медицинский персонал, и прочий персонал, который участвует в оказании помощи. Награда – это благодарность, огромнейшая благодарность от всего профсоюзного сообщества, от всего медицинского сообщества».

Начавшаяся в апреле и не прекращающаяся до сих пор работа по спасению людей от коронавируса, изрядно вымотала тех, кто отдаёт всего себя, борясь за здоровье пациентов. Полученные награды – это не только знак бесконечной благодарности медицинским работникам, но и попытка поддержать их в трудный период.

Александр Голованов, главный врач Мурманской областной клинической больницы: «Это очень правильно, потому что эмоционально чувствуется некое падение настроения у наших сотрудников, потому что очень много работы в последние месяцы. И мы считаем, что данная акция немножко нас взбодрит и с улыбкой позволит войти в новый год».

Борьбу с пандемией нередко сравнивают с войной против общего врага, где каждый врач, по сути, совершает подвиг. Правда, не все признают в своём труде что-то необычное.

Максим Лифинский, врач анестезиолог-реаниматолог отделения кардиореанимации: «Какого-то особого героизма в этом никакого нет. Повседневная работа и обычная трудовая деятельность, не более того».

Наталья Кельм, процедурная медицинская сестра отделения пульмонологии: «Нам, жителям мирного времени, то, что случилось в апреле, ну, правда, это было как боевые действия. Мне очень приятно, что нас заметили, ну, и отметили. Это очень приятно».

Сегодня врачи, фельдшеры, медсестры и санитары действительно на передовой. Ежедневно они спасают сотни человеческих жизней, борются со смертью в «красной зоне», без сна и отдыха, долгое время, не видя собственные семьи. Сколько ещё продлится пандемия, никому не известно, но очень хочется, чтобы в новом году мы наконец забыли, что такое коронавирус и увидели счастливые лица врачей без масок.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Татьяна Ларина
25.12.20 22:40
Помнится всем миром деньги на собор собирали. Ну и как,построили ? Теперь и за спорт можно взяться.
Комментарий к новости:В Мурманске планируется построить уникальный духовно-спортивный центр
Екатерина
25.12.20 16:39
Хочу ещё раз сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО за подарок! Участвовали в акции в прошлом году. Ничего не подозревая написали в открытке синтезатор, обычный - детский, небольшой. Каково было удивление увидеть в
Комментарий к новости:«Волшебная ёлка» - делать добро просто и приятно
Павел
23.12.20 15:08
Когда же вы нажретесь , на простых людях выехать хотите.
Комментарий к новости:С 1 января 2021 года в Мурманской области увеличится плата за капитальный ремонт домов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире22:00«Новогодний переполох». Художественный сериал, 2 серия (16+)22:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:05«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,8%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 8 копеек, доллар потерял 6 копеек-PRO Энергетику (18+)Имеющиеся резервы мощности Кольской АЭС являются одним из главных инвестиционных преимуществ Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 29 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)Государственных служащих обязали отчитываться об имеющихся у них цифровых активах
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика