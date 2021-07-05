День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.07.21 19:30
Четверо лучших учителей Мурманской области получат премии за высокие достижения в педагогической деятельности в 2021 году
Награды присуждены по итогам конкурса, организованного региональным Министерством образования и науки. Его основной целью стало выявление и поддержка лучших учителей. Размер премий победителей составляет 200 тысяч рублей.
Эксперты отметили, что высокое качество организации образовательного процесса обеспечивается за счёт эффективного использования образовательных технологий.
Победителями конкурсного отбора в этом году стали: преподаватель математики в оленегорской школе №13 Ирина Назарова; учитель начальных классов мурманской гимназии №1 Татьяна Полковникова; педагог по математике из Полярного Елена Хохлова, а также учитель начальных классов третьей мурманской гимназии Ольга Янченко.
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