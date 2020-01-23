Четвероногие «нюхачи» служат на Северном флоте

В Отдельном морском инженерном полку Северного флота в посёлке Щукозеро состоялись занятия отделения минно-розыскных собак. Специфика подготовки животных связана с поиском взрывоопасных предметов. Чтобы собаки были послушными, они регулярно проходят общий курс дрессировки с выполнением команд, известных всем собаководам: «рядом», «сидеть», «лежать», «апорт».

Такие занятия проводят ежедневно на полосе препятствий, где отрабатывают специальные навыки по поиску и обнаружению боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Четвероногие натренированы на запах тротила, пластида и ряда других взрывчатых веществ. Их профессиональные навыки военные инженеры регулярно используют при проверке мест проведения массовых мероприятий в гарнизонах Северного флота.

Отделение было создано год назад, когда отдельный морской инженерный батальон Северного флота был переформирован в полк. Сегодня на довольствии в части стоят три немецкие овчарки. Все собаки с богатой родословной. Они выращены в московском питомнике и прошли специальную подготовку, которую продолжают совершенствовать в условиях Крайнего Севера под руководством своих вожатых.