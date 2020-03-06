Четвероногие подопечные Варвары Пахомовой несут тяжёлую и необходимую службу

Праздник праздником, а работу никто не отменял. Например, сотрудники полиции ежедневно ведут свою непростую службу, будь то участковые, следователи или же кинологи-ветеринары. Именно с сотрудницей кинологической службы Варварой Пахомовой и встретилась съёмочная группа «Арктик-ТВ» в преддверии 8 марта, чтобы узнать об особенностях её профессии.

Рабочий день Варвары Пахомовой начинается с проверки самочувствия подопечных. Если что-то не так, ветеринар проводит медицинский осмотр, как сейчас Стеше - весёлой трёхлетней кокер-спаниели – служебной собаки. Год назад её кинолог заболела и передала собачку ветеринару, которая теперь заботится о ней.

Варвара Пахомова, ветеринарный врач Центра кинологической службы УМВД России по Мурманской области: «Была диванная собака, стала вольерная. Но так как мне её жалко, то она ночует в вольере, а днём сидит у меня в кабинете. Но если холодно, она остаётся ночевать у меня в кабинете».

Стеша - дружелюбная и игривая. По словам Варвары, именно такой нрав и должен быть у служебных собак. Если они строптивы или пассивны, то не подходят для этой работы, так как обучение и дрессировку кинологи проводят именно в игровой форме.

Варвара Пахомова, ветеринарный врач Центра кинологической службы УМВД России по Мурманской области: «Стеша сейчас дрессируется. Она очень умненькая, очень ответственная. Во время занятий в лесу, в сугробах она очень устает, она ещё маленькая. Для больших территорий лучше использовать овчарку».

Именно такой и стала вторая собака Варвары – Берта. Эта 6-летняя немецкая овчарка несколько лет занимается поиском трупов.

Помимо основной работы Варвара также занимается волонтёрством - спасает бездомных кошек. Помогать животным - её призвание. Как говорит Варвара, она с детства мечтала и знала, что будет спасать животных. В детстве лечила игрушки, а в школе писала сочинения на эту тему.

Варвара Пахомова, ветеринарный врач Центра кинологической службы УМВД России по Мурманской области: «Я, конечно, себе по-другому представляла свою работу. Я думала, что буду с беленькими котятками с голубыми глазками, с маленькими щеночками возиться. Но так получилось, что я работаю с большими и грозными служебными собаками. Но они у нас добрые».

Сейчас Варвара следит за здоровьем 40 четвероногих служащих. Ещё к 30 она ездит в область. Благодаря её ответственному отношению к работе, внимательности к подопечным служебные собаки всегда готовы искать людей и спасать их от спрятанных взрывчаток и наркотиков. И даже в преддверии Международного женского дня, эта девушка несёт службу на благо северян.