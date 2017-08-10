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День за днём с «Арктик-ТВ»10.08.17 19:30

Четвероногие стражи порядка всегда начеку!

Самые верные спутники и друзья, отличные защитники закону и военные. Собака – это единственное существо, которое любит своего хозяина больше, чем себя. Именно этих четвероногих первыми приручил человек. Произошло это ещё во времена неолита, а вот где – доподлинно не известно. На протяжении всей мировой истории собаки были спутниками человека, а вместе с развитием общества, умнели четвероногие друзья. Теперь они  помогают слепым, служат в армии, обнаруживают мины и бомбы, ищут запрещённые вещества.

- Это не только работа, это мой образ жизни, я этим болею, - говорит Михаил Заягин, начальник кинологического отделения ФКУ СИЗО 1. - Нельзя вести работу с собаками только в рабочее время. Это каждодневный труд, требующий огромных усилий,  только тогда можно получишь нужный результат.

Михаил не понаслышке знает о верности и преданности четвероногих служителей закона. Об этом он рассказал активистам всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», которые посетили кинологический питомник исполнительной колонии № 17.

Сейчас в уголовно-исполнительной системе региона служат 73 специалиста, наравне с которыми проходят службу 91 служебная собака. Проводить подобные дни открытых дверей здесь уже стало доброй традицией.

Ребята познакомились с особенностями работы кинологов и увидели, что могут четвероногие бойцы: собаки определяли человека по запаху личной вещи, отыскивали спрятанные взрывчатые и наркотические вещества, прошли полосу препятствий. А так же наглядно показали, как происходит задержание беглых преступников.

- Кинологическая служба - это очень интересное направление работы, - считает Влад Зинченко, член движения «Юнармия». - Для меня работа с собаками - это некий позитив. Когда ты занимаешься со своим питомцем, он выполняет твои команды, то это очень интересно. Я бы в будущем смог работать на этом направлении.

Акура – собака породы бельгийская овчарка, на службе уже три года. В основном специализируется на поиске веществ, но и в задержании преступников не уступает своим «коллегам». Она на службе незаменимый помощник, а дома верный друг и полноценный член семьи. Живёт хвостатая служительница закона у своего хозяина, вместе с которым ходит на работу и несёт службу. «Недавно мы с ней вернулись с учебного центра, ездили в Москву на 4 месяца на обучение, - сообщил Антон Алфёров, старший инструктор кинолог СИЗО 1. -  Окончили курсы  с отличием.

Сами кинологи признаются, что на службу каждый день ходят с удовольствием. И даже в выходные дни приезжают, чтобы вывести своего четвероного коллегу на прогулку и покидать им мячик. Ведь кто хорошо работает, тот хорошо и отдыхает.

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