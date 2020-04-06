Четвероногим друзьям в экстренных случаях помогут

Комитет по ветеринарии региона разместил в своей группе «ВКонтакте» расписание работы Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных. Для оказания экстренных и неотложных услуг.

Вакцинация животных плановая и срочная относится к профилактическим экстренным мерам, однако, приём будет осуществляться только по предварительной записи, а сопровождать животное должен только один владелец. Так же ветеринары обратились к владельцам собак с просьбой поддерживать чистоту в городах и убирать за своими животными.

Ведь ограничения на прогулки с питомцами в радиусе 100 метров от дома, могут сильно повлиять на чистоту территорий.

А вот салоны красоты пока будут закрыты, напомним, что накануне к губернатору Мурманской области обратились сотрудники одной из парикмахерских с просьбой разрешить им принимать клиентов при условиях соблюдения всех противоэпидемических мер. Пока салоны закрыты, мастера-надомники продолжат вести свой бизнес нелегально.