Четверть века - старые лифты отключат

25 лет – максимальный срок работы подъёмников. Таков новый технический регламент. Выполнить его требования нужно в феврале 2020 года.

Схожая ситуация во всех регионах России. Есть ли решение проблемы или десятки тысяч северян будут подниматься на свои этажи пешком?