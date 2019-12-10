Четверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России

В этом году Парламентской ассоциации Северо-Запада России исполнилось 25 лет. Организация была создана в 1994 году. Соучредителями выступили 11 регионов, объединённых по одному принципу: все они располагались на Северо-Западе страны. Главной задачей парламентской ассоциации была консолидация сил региональных заксобраний. Там, где буксовал один регион, общими усилиями удавалось добиться успеха. Возникающие вопросы в кооперативном режиме решались быстрее. Более того, регионы начали обмениваться опытом, делиться друг с другом наработанными методиками работы.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы:

- Я с 2016 года участвую в заседаниях и комитетов, и конференций ассоциации. Должен сказать, что она довольно продуктивно работает. Парламентская ассоциация была создана в 1994 году для поддержки и продвижения законопроектов, которые готовили региональные законодательные органы СЗФО, чтобы совместными усилиями продвигать наши чаяния на федеральный уровень. За эти 25 лет, должен отметить, ассоциация с остновной своей задачей справляется, при поддержке наших коллег, законодателей других регионов, мы продвигаем законопроекты, имеющие важное значение и для Мурманской области, и для жителей соседних регионов. Новые законопроекты мы рассматриваем на комитетах ассоциации, рассматриваем на конференции, а потом уже направляем, поддерживаем эту инициативу в законодательном совете при Совете Федерации и в Государственной Думе.

Сейчас в Парламентской ассоциации Северо-Запада России работают 11 постоянных комитетов. Их состав меняется каждый раз вместе со сменой созывов региональных парламентов. Но тем не менее, в них обязательно трудятся представители каждого региона, входящего в ассоциацию. За 25 лет состоялось 57 конференций. На них рассмотрели 874 вопроса, часть из которых затем попала в повестку Государственной Думы.

Работа в Парламентской ассоциации Северо-Запада России помогает депутатам заксобраний в том числе и почерпнуть опыт решения общих для каждого региона проблем.

Михаил Ильиных, председатель комитета Мурманской областной думы по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований:

- Хотя, казалось бы, одни проблемы мы обсуждаем, но видятся они совершенно по-разному. Всё равно особенности субъектов есть. И если ты хочешь продвинуть какую-то свою законодательную инициативу - должен реально понимать, как твои коллеги из других заксобраний могут это воспринять. И вот это прямое человеческое общение даёт, конечно, очень много. Много чему можно научиться в подходах даже при решении этих задач. Как разные заксобрания решают свои проблемы, как они выносят на обсуждение свои проблемы, которые, казалось бы, решаются только для одного из субъектов, а в итоге это всё-равно касается многих и многих субъектов. Ну и безусловно, я уже не говорю о том, что научиться даже правильному общению не то, что между собой, а общаться на уровне, когда уже твоё мнение совершенно другое. Что такое в стенах одного заксобрания или же ты отстаиваешь своё мнение уже на уровне общения со своими коллегами из других заксобраний. И польза безусловная есть. Особенно, когда общаются руководители заксобраний. У них возможность общения, всё-таки, поменьше. Это только конференции или же другие знаковые мероприятия. Ну и, тем не менее, когда человеческие взаимоотношения складываются - это даёт свой результат.

Депутаты Мурманской областной Думы в формировании повестки заседаний комитетов парламентской ассоциации всегда принимают активное участие. И юбилейное заседание исключением не стало. Парламентарии Кольского Заполярья, например, предложили рассмотреть законопроект, увеличивающий срок действия туристической визы для иностранцев на территории России. Коллеги из других регионов идею поддержали и теперь законопроект рассмотрит уже Государственная Дума.

Надежда Максимова, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья:

- Скажу вам, что за последнее время, конечно, реакции на наши сообщения стало значительно меньше. Меня это расстраивает, огорчает. Потому что те предложения, котоыре даются сегодня, и в государственную думу, и в правительство Российской Федерации, они все касаются жизни людей, практически. И по некоторым проблемам, да, затратные предложения. А что делать? Власть для того и существует, чтобы народ жил и не вспоминал про неё. Но, пока не получается. Я очень рада, что именно Мурманская областная дума была в числе родоначальников такого объединения. И Павел Александрович Сажинов, будучи председателем Мурманской областной думы, активно проводил эту идею в жизнь, и вот она живёт уже 25 лет.

Ещё одна облегчающая туризм инициатива от депутатов Мурманской области касалась упрощения получения туристических виз. В частности, наши депутаты предложили ввести электронно-визовый оборот. Эта мера, считают парламентарии, позволит увеличить турпоток из Европы.

Максим Белов, председатель комитета Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству:

- Первое самое - это были электронные визы. Потому что к нам обращались предприниматели из Кировска и Апатитов. Это был год 2016 - начало 2017. Идея была такая, что чтобы увеличить турпоток, нам надо упростить выдачу виз для наших туристов, которые к нам приезжают. И особенно для туристов из Европы. Поэтому через парламентскую ассоциацию мы внесли такое предложение на правительство РФ о том, чтобы в кратчайший период на наших пунктах пропуска, Северо-Запада, ввести электронно-визовый оборот. И мы нашли поддержку. Нам и МИД ответил, и Ростуризм ответил, что инициатива в целом концептуально поддержана. Ещё не совсем ясны сроки, но то, что у нас будут введены электронные визы для въезда на территории Северо-Запада и в Россию через Северо-Запад - это уже, фактически, вопрос решённый. Я потом слышал, что президент об этом уже говорил, и, как мы знаем, Санкт-Петербург подключили к этой системе электронных виз. Дальше, в ближайшие дни, у меня будет встреча с гидами. У нас есть проблема не только в Мурманской области о том, что потихонечку иностранные предприниматели начинают занимать туристические ниши. То есть, они организуют этот бизнес для своих туристов. Сюда привозят своих туристов и наши предприниматели практически не задействованы. Соответственно, должен быть механизм защиты. И мы через парламентскую ассоциацию. Мы знаем, что наши коллеги из Санкт-Петербурга уже вышли на законодательный уровень с законопроектом об аккредитации гидов-переводчиков. И, соответственно, мы решили поддержать инициативу. Сейчас мы будем готовить с профессиональным сообществом ряд поправок, я думаю, их будет немало, и через эту же ассоциацию вносить. Ну и через Мурманскую областную Думу - тоже, я думаю.

Беспокоит проблема прихода в отечественный турбизнес иностранных игроков и комитет по межпарламентскому сотрудничеству. Среди его задач, в том числе, налаживание международных связей. Возглавляет комитет заместитель председателя Мурмаснкой областной думы Наталия Ведищева.

Наталия Ведищева, заместитель председателя Мурманской областной Дмы:

- И ещё на сегодняшний день путёвки они покупают у себя. Гидов они привозят своих. В Санкт-Петербурге была - свои уже отели, свои кафе, куда русских не пускают. Вот это - не проблема? Проблема. Если мы развиваем туризм, то туризм должен работать на местных жителей. На страну. Сегодня это не то что не работает, сегодня это, как я уже сказала, даже немножко доставляет неудобство. Такой туризм - не очень бы хотелось, чтобы он дальше был. Поэтому, все прекрасно понимают, все регионы это одобрили и решили, что мы подготовим свои предложения, каждый регион, по поводу именно этой проблемы. У нас за эту проблему отвечает Шадрин Юрий Анатольевич. Он тоже член нашего комитета. Не за проблему, а за вопросы, которые они должны поставить. Мы их объединим все и отправим уже на конференцию парламентскую. Я думаю, нас все поддержат. Но с этим надо что-то делать. Этого нельзя так допускать.

Несколько раз депутаты заксобраний субъектов Северо-Запада приезжали в Мурманскую область. Каждый свой визит они посвящали знакомству с разными аспектами жизни в регионе. Одним было интересно, как реализуется сельское хозяйство в условиях крайнего севера, других интересовали вопросы, связанные с организацией образовательных процессов.

Лариса Круглова, председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту:

- Очень важно, что мы не только какие-то законы вместе принимаем, поддерживаем их. Выдвинутые либо коллегами, либо нашей областной думой. Это ещё обмен опытом по каким-то направлениям деятельности. Вот, допустим, комитет по образованию проходил в Мурманской области в городе Мурманске, мы принимали, и, соответственно, мы рассказывали, как у нас реализуется программа по инклюзивному образованию. Как у нас особенные дети получают вот это образование. Это был хороший пример для других субъектов, которые также планируют в дальнейшем использовать у себя наш опыт. Также мы приезжаем в другие субъекты по определённым вопросам, и дальше пытаемся реализовать их у себя.

Парламентская ассоциация Северо-Запада России за 25 лет работы внесла огромный вклад в развитие демократии в России. Правовой комитет организации регулярно трудится над тем, чтобы усовершенствовать кодекс об административных правонарушениях. Он, по мнению представителей ПАСЗР, уже устарел и не успевает подстраиваться под быстро меняющиеся реалии. Потому на каждом заседании в документ предлагают вносить те или иные поправки. И их стало уже так много, что парламентарии задумались о необходимости создать новый кодекс, соответствующий духу времени.

Владимир Мищенко, председатель комитета Мурманской областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению:

- Сейчас готовится в связи с этим новый кодекс, потому что настолько много внесено в него изменений, что возникла необходимость и по составам пересмотреть, и подходам, и по санкциям. В силу массы обстоятельств есть необходимость кодекс пересматривать. Если говорить опять же о работе правового комитета парламентской ассоциации, в среднем у нас минимум 15 вопросов рассматривается на каждой сессии. Как правило, мы всегда просим руководителей, нам пол дня бывает мало. Нам нужно больше времени. Масса различных вопросов. Причём вопросы не только которые потом становятся законодательной инициативой. Есть вопросы, которые не принимаются, отвергаются, идут на доработку. Есть вопросы, которые обсуждаются. Вопросы от избирательного права, до банковской системы. Всё это является предметом рассмотрения правового комитета. В частности, если говорить, последнее заседание, далеко ходить не надо, которое проходило правовой комитет в Калининграде, мы там рассмотрели 19 вопросов. Из 19 вопросов несколько были подготовлены нами. В частности вопрос о внесении изменений в статью 12 закона о противодействии коррупции, который затрагивает государственных служащих и лиц, приравненых к госслужбе. Мы дорабатываем здесь позиции, связанные с мерами наказания при неправильной подаче декларации, при сокрытии тех или иных моментов государственных служащих. Сегодня у нас в федеральном законе, указе президента, предусмотрены только одни нормы, допустим, для депутатского корпуса - одна норма, если госслужащий или депутат неправильно подал сведения о доходах, вопрос рассматривается в том числе, для депутата - это лишение депутатских полномочий, для госслужащих это, соответственно, снятие с должности. Но бывают ведь незначительные. У нас был случай, когда депутат получил поощрение за грамоту 13 000 и сразу же перечислил в фонд определённый. И об этом забыл указать. И по сути, при нынешнем законодательстве его необходимо лишать полномочий. Наверное, это не верно.

Парламентская ассоциация, уверены депутаты, работает эффективно. Думская оппозиция особенно отмечает то, что в ПАСЗР нет делений по фракциям. А следовательно и обсуждения законопроектов выходят на качественно новый уровень.

Александр Макаревич, председатель комитета Мурманской областной Думы по труду, вопросам миграции и занятости населения:

- И как здорово сразу всё меняется. Люди по другому смотрят на вещи, не боятся посмотреть в другую сторону, а рассматривают вопросы по существу и только с одной позиции: принять то решение, которое действительно будет работать в интересах наших избирателей, в интересах жителей наших регионов. 4 вот только за последнее время в комитете по социальной политике вот только моих инициативы рассматривалось. Это внесение изменений в 34 статью закона «О гарантиях и компенсации для лиц, работающих и проживающих в районах крайнего севера и приравненных к ним местностях», где речь шла о предоставлении права нашим не работающим пенсионерам компенсировать стоимость проезда к месту отдыха и обратно не зависимо от того, выезжают они за пределы России или не выезжают, по закону, а не по суду. На сегодняшний день: выехал за пределы РФ, пошёл в пенсионный фонд, там тебе показали комбинацию из пяти пальцев и иди отстаивай и защищай свои права в суде. Поддержали ребята. Очень важной, я считаю, была инициатива, которую и у нас в думе ребята поддержали, это о внесении изменений в постановление правительства РФ, которым определена методика расчёта субвенций фондом обязательного медицинского страхования, территориальным фондом. Маленький пример: вот нам там, нашим медикам, заработную плату рассчитывают с применением коэффициента 1,4, а не 1,5. А у нас этот коэффициент с 1992 года - 1,5. 500 - 600 миллионов на сегодняшний день ежегодно как с куста. То есть, вот эти деньги нужно изыскивать, чтобы эту проблему решать, выплачивать заработную плату. Ещё одна инициатива была поддержана. Безоговорочно. О внесении в трудовой кодекс нормы, которая была из него исключена в 2007 году, в связи с принятием закона о МРОТ в РФ. Норма о чём говорила: что минимальная ставка, минимальный оклад не может быть у работника ниже величины МРОТа. И вот эту норму исключили. И сейчас у нас в бюджетной сфере, в сфере оплаты труда - свистопляска.

Для того чтобы социальные программы регионов исполнялись - необходимы деньги. За распределение финансов и изыскание средств на те или иные сферы жизни отвечает финансовый комитет парламентской ассоциации. В нём тоже представлены депутаты от Мурманской областной Думы.

Борис Пищулин, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам:

- Осенью прошлого года по инициативе Мурманской областной Думы здесь состоялось выездное заседание нашего постоянного комитета, где мы рассматривали вопрос о влиянии так называемого модельного бюджета, который сейчас применяют федеральные органы власти при рассчёте межбюджетных отношений, на сбалансированность местных бюджетов. Я сделал такой достаточно подробный доклад с анализом. И хочу сказать, что вот не только члены постоянного комитета приняли участие при обсуждении этого вопроса, а были и министры финансов субъектов Северо-Запада. И вот мы все вместе проявили такую заинтересованность. И в результате подготовили предложения для федеральных органов власти, которые потом были поддержаны конференцией парламентской ассоциации Северо-Запада и направлены в федеральные органы власти. Я хочу сказать, что реакцию мы тоже видим. И некоторые изменения в те подходы формирования межбюджетных отношений, мы видим, как они меняются, для того, чтобы учитывать наши дополнительные расходы, связанные с так называемым северным удорожанием. Что такое модельный бюджет? Это сегодня усредненно по РФ берут усредненные расходы бюджетов, по ним считают, какие расходы должны быть, и всё, что выше этого, не учитывается в межбюджетных отношениях. Мы говорим, что это не правильный подход. У северных территорий есть так называемое северное удорожание. И вот это вот надо обязательно учитывать. Наши коллеги все согласились, и когда конференция ПАСЗР обратилась в федеральные органы власти, мы, соответственно, видим уже определённую реакцию. Но это один из примеров такой работы. На каждом заседании постоянного комитета мы находим актуальные для всех северных регионов вопросы. Вот, например, месяц назад у нас тоже состоялось заседание постоянного комитета по экономической политике и бюджетным вопросам. Мы обсуждали вопросы, которые тоже очень актуальные для Мурманской области. Это вот сохранение исторического принципа распределения квот на вылов водных биологических ресурсов и отмены проведения аукционов по продаже части квот на эти ресурсы.

Несмотря на общую тематику, каждый представитель Парламентской ассоциации Северо-Запада России в первую очередь, конечно, радеет за свой регион. Депутаты оценивают, насколько предлагаемая инициатива будет полезна именно для его субъекта федерации. Потому не все законопроекты находят поддержку организации.

Михаил Антропов, председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации:

- Единственный, фактически, случай, когда инициатива парламентариев региона не была поддержана ПАСЗР - это как раз инициатива нашего комитета об установлении строгих периодов установки на автомобили шин: с шипами, без шипов. Есть мировая наша договоренность в рамках Евразийского союза где предписано, что местным органам власти установить: когда можно ездить без шипов, и когда, наоборот, обязательно нужно ездить. И эту инициативу по инициативе ГИБДД мы рассмотрели и вынесли на общую поддержку ПАСЗР. Это был единственный случай, когда парламентарии, в общем-то, сказали, что надо подумать, проработать этот вопрос. И, в конце концов, мы сняли этот вопрос с рассмотрения одной из последних парламентских ассоциаций. Но, всё-таки, потом мы в рабочем порядке с председателем комитета профильного ПАСЗР договорились, что они, всё-таки, выйдут в правительство, потому что речь шла о том, что само правительство будет инициатором фактически этого вопроса, и они обещали, что они на федеральном уровне, в рамках очередных изменений в ПДД установят какие-то общие принципы. Но, видимо, оказалось, что намерения были, но сформулировать какую-то общую понятную формулу так и не удалось. Поэтому фактически получается наша инициатива не получила поддержки. Но это как раз свидетельствует о том, что как раз парламентарии действительно осмысленно подходят к вопросу, обсуждают демократично, поддерживать, не поддерживать и так далее. Поэтому я считаю, это, может, покажется парадоксальным, но это пример, как раз, того, что действительно, она работает, живёт, думает.

14 ноября состоялась 57-я конференция Парламентской ассоциации Северо-Запада России. Прошла она в Вологде. Представители ассоциации рассмотрели 30 вопросов. Среди них, в том числе, были и законопроекты, предложенные депутатами Мурманской области. В следующий раз соберется ПАСЗР уже в июне 2020 года в Великом Новгороде на базе Новгородской областной Думы.