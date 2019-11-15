«Четвёртая власть» - новости о людях закончились!

В студии «Арктик-ТВ» снова встретятся руководители мурманских интернет-площадок соцсети «ВКонтакте» для того, чтобы выяснит, какие события волнуют их пользователей.

Как считают Роман Глек, блоггер странички «Мурманск ДТП ЧП», Дмитрий Афиногенов, гуру Интернета, и ведущая программы Александра Ретунская, на уходящей неделе новости о людях закончились, любителей жизни во Всемирной паутине чаще интересовали кони, лисы и совы… У участников программы даже крамольная мысль появилась, а не переименовать ли программу «Четвёртая власть» в передачу «В мире животных»?

Смотрите программу «Четвёртая власть» в ближайшее воскресенье, 10 ноября, в 17.10 и 20.30.