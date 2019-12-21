День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.12.19 19:00
ЧЕТВЁРТАЯ ВЛАСТЬ: Народу не до ЧП на авианосце, не до Путина – Всемирная паутина погрузилась в сугробы
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Последние комментарии
Вероника
22.12.19 09:36
Интересная передача, на которую не жалко потратить 20 минут! Спасибо
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Евгений
20.12.19 17:28
Да, кинопоказ прошёл хорошо. фильм хоть и очень нестандартный, но зацепил. заставляет подумать и что-то изменить в себе и в городе. Александр молодец, хорошо провел мероприятие и дискуссию)) Арктик-тв
Комментарий к новости:В Мурманске представили «33 слова о дизайне»
Владимир
18.12.19 08:35
Оперативные штабы работают оперативно - НАГРАДИТЬ! А то, что воз и ныне там, так это зима неожиданная виновата. Короче по весне управляющие компании, за то, что не испугались суровой зимы и боролись к
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