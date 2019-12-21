ЧЕТВЁРТАЯ ВЛАСТЬ: Народу не до ЧП на авианосце, не до Путина – Всемирная паутина погрузилась в сугробы

Вероника Интересная передача, на которую не жалко потратить 20 минут! Спасибо Комментарий к новости: ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Мужской путь – учиться у других, или Опыт своих проб и ошибок

Евгений Да, кинопоказ прошёл хорошо. фильм хоть и очень нестандартный, но зацепил. заставляет подумать и что-то изменить в себе и в городе. Александр молодец, хорошо провел мероприятие и дискуссию)) Арктик-тв Комментарий к новости: В Мурманске представили «33 слова о дизайне»