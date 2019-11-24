ЧЕТВЁРТАЯ ВЛАСТЬ: Полуголые мужики и попы на дороге, или Всё глубже погружаясь в омут Интернета

Николай Журналисты такие сказочники, наговорят за кадром такого вранья, что волосы дыбом встают. Как можно говорить то чего человек не говорил вовсе? Очень похоже на заказное обзывательство. Комментарий к новости: Работы нет, а душа требует творчества – открываем школу юных миллионеров

Кошелев Владимир Я выпускник 1974 г СГПТУ № 4 Мурманска . Участвовал в создании комнаты боевой славы Полярной дивизии в 1993 году , в составе туристического кружка собирал экспонаты в Долине смерти. Комментарий к новости: В Мурманском строительном колледже им. Н.Е. Момота открылся музей Полярной дивизии