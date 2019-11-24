День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.11.19 20:30
ЧЕТВЁРТАЯ ВЛАСТЬ: Полуголые мужики и попы на дороге, или Всё глубже погружаясь в омут Интернета
Самые обсуждаемые новости среди пользователей соцсетей. Сегодня вместе с Александрой Ретунской, ведущей программы «Четвёртая власть», обсудят самые популярные темы Всемирной паутины руководитель группы «Мурманск» в соцсети «ВКонтакте» Роман Глек и редактор сообщества «Регион 51» Татьяна Пучкова.
Как используют хештег #насевережить пользователи Интернета и почему над такими постами принято смеяться? Ответы прозвучат на «Арктик-ТВ».
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Последние комментарии
Николай
24.11.19 23:22
Журналисты такие сказочники, наговорят за кадром такого вранья, что волосы дыбом встают. Как можно говорить то чего человек не говорил вовсе? Очень похоже на заказное обзывательство.
Комментарий к новости:Работы нет, а душа требует творчества – открываем школу юных миллионеров
Кошелев Владимир
24.11.19 08:08
Я выпускник 1974 г СГПТУ № 4 Мурманска . Участвовал в создании комнаты боевой славы Полярной дивизии в 1993 году , в составе туристического кружка собирал экспонаты в Долине смерти.
Комментарий к новости:В Мурманском строительном колледже им. Н.Е. Момота открылся музей Полярной дивизии
Юрий
24.11.19 00:35
Уважаемый Евгений! Ну извините, а как насчет молчания в течение трех лет? Тоже немалый срок. Ведь РПК "Норд" появился 15 января 2016 года, а РПК "ЛК Волга" 17 декабря 2017 года. Или три года статью пи
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