В Мурманске проведут День приёма предпринимателейКонцерт группы «Белый орёл», «Поезд Победы», «Праздник патриотов» и этническая выставка: Мурманская область с размахом отметит День России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.06.25 19:30

Четвертьфинал мурманской лиги КВН: 14 команд вышли на сцену, чтобы показать, что такое юмор за Полярным кругом

Четвертьфинал мурманлиги было решено провести в формате баттлов, когда команды делятся на пары и выступают друг против друга. Такой формат необычен для участников и непрост для жюри.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области, член жюри: «Это всегда сложно, потому что борьба иногда бывает на равных, иногда бывает ярко выраженная чья-то победа. Но надо понимать, что это жеребьёвка. Получается, что новичок вышел на сильного игрока. Нам бы, конечно, хотелось увидеть новых ярких шуток, новые яркие команды в сезоне. Поэтому будем судить сердцем».

Поклонники лиги помнят, что в четвертьфинал проходили 15 команд, но одна из них поняла, что не потянет битву дальше. А остальные не привыкли сдаваться, как, например, «Изи». Эта сценическая многодетная семья покорила зрителей, стартовав в прошлом сезоне. Однако, ребята признаются, что популярность в рамках КВН пока не изменила их жизнь вне.

Екатерина Красовская, участник команды КВН «Изи»: «На самом деле никто нас не узнает вообще. Каждый раз думают, что к ним приезжает какая-то китаянка. А-ха-ха!».

Яна Тумакова, участник команды КВН «Изи»: «А меня один раз узнали. Я заказывала шарики на день рождения, а меня спросили: «Это детям?».

- Дети, а вас узнают в школе?

- Нет, просто знают, что мы играем в КВН.

- Но у них есть поклонники. А у нас нет, у них есть.

Почему же из года в год команды присоединяются к региональному клубу весёлых и находчивых? Ответ давно разгадали его создатели.

Алексей Шамов, руководитель Мурманской официальной лиги КВН: «Многие зрители, в основном, приходят на игры, потому что в интернете можно много хорошего юмора найти по федеральной повестке, по общемировой новостной. А хороший юмор конкретно про Мурманск, про область в интернете не всегда можно найти. Это мероприятие в какой-то степени является эксклюзивным, потому что нигде в мире так много про Мурманск шутить не будут. Только здесь».

А про Видяево точно могут юморить только в рамках мурманлиги. И вот зритель встречает новичков – команду «Антидепрессанты». Они шутят про родное ЗАТО, про жизнь и всё, что их окружает. А самое главное, делают это по-женски, чем и выделяются на фоне остальных.

Ирина Чугункова, участник команды КВН «Антидепрессанты»: «Мы единственная команда, состоящая из девочек».

- Сложно ли в женском коллективе?

- Сложно.

- А что самое сложное?

-  Договориться.

Недавно ставшая чемпионом Мурманской молодёжки КВН команда «Синергия» подготовила практически полностью новое выступление. Откуда у них столько времени на игры, сложно понять. Ребята учатся, сдают сессию и выступают в двух лигах клуба.

Юлия Ливанова, участник команды КВН «Синергия»: «Казалось, что будет сложно, но сложно не было».

- О чём сегодня будете шутить?

- Что мы крутая мурманская молодёжь, у нас есть новый персонаж «Мистер Мурманск 2035» и наш деревенский Андрей – преподаватель в колледже.

По итогам всех выступлений и вынесенных оценок жюри в полуфинал прошли «Сборная медработников», «Сборная Заозерска», «Регион 51» из Кировска, «Антидепрессанты», «Изи», «Открытые люди» из Североморска и «Заполярье».

А методом добора и по решению стихийно образованного альтернативного жюри во главе с губернатором Андреем Чибисом шанс побороться за чемпионство получили «Канат», «Арбуз» и «МолодежКа» из Кандалакши.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Константин Петрович
03.06.25 14:33
Что-то мне кажется, что я уже жил в такое счастливое время, а потом оказалось, что это было на бумаге.
Комментарий к новости:Отчёт губернатора: Мурманская область реализует все социальные программы, несмотря на бюджетные ограничения
Ольга
03.06.25 09:55
А в красивое количество получивших высокотехнологичную помощь тех, кто за свой счёт проходил исследования, тоже включили?
Комментарий к новости:Мурманская область вошла в топ-3 по количеству сохраненных жизней и занимает второе место в России
Людмила
02.06.25 15:54
Рецепт выписанный в Апатитах можно реализовать только в Мурманске в аптеке на Ленина,22. МРТ по полису можно пройти только в Мурманске, хотя в Апатитах есть центр МРТ. Талон к врачу можно заказать з
Комментарий к новости:Мурманская область вошла в топ-3 по количеству сохраненных жизней и занимает второе место в России
-Правовая консультация (18+)Юрист рассказал мурманчанам, что важно знать о трудоустройстве несовершеннолетних в летний период
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Море здоровья». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Юрист рассказал мурманчанам, что важно знать о трудоустройстве несовершеннолетних в летний период-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 57 копеек, доллар теряет 55 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №3 Кольской АЭС переведён в резерв-PRO ЖКХ (18+)ЦУР Мурманской области зафиксировал увеличение на 10% количества обращений жителей региона по сравнению с предыдущей неделей-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)20% - российские работодатели получили право урезать выплаты сотрудникам в случае дисциплинарного взыскания
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»