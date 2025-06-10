Четвертьфинал мурманской лиги КВН: 14 команд вышли на сцену, чтобы показать, что такое юмор за Полярным кругом

Четвертьфинал мурманлиги было решено провести в формате баттлов, когда команды делятся на пары и выступают друг против друга. Такой формат необычен для участников и непрост для жюри.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области, член жюри: «Это всегда сложно, потому что борьба иногда бывает на равных, иногда бывает ярко выраженная чья-то победа. Но надо понимать, что это жеребьёвка. Получается, что новичок вышел на сильного игрока. Нам бы, конечно, хотелось увидеть новых ярких шуток, новые яркие команды в сезоне. Поэтому будем судить сердцем».

Поклонники лиги помнят, что в четвертьфинал проходили 15 команд, но одна из них поняла, что не потянет битву дальше. А остальные не привыкли сдаваться, как, например, «Изи». Эта сценическая многодетная семья покорила зрителей, стартовав в прошлом сезоне. Однако, ребята признаются, что популярность в рамках КВН пока не изменила их жизнь вне.

Екатерина Красовская, участник команды КВН «Изи»: «На самом деле никто нас не узнает вообще. Каждый раз думают, что к ним приезжает какая-то китаянка. А-ха-ха!».

Яна Тумакова, участник команды КВН «Изи»: «А меня один раз узнали. Я заказывала шарики на день рождения, а меня спросили: «Это детям?».

- Дети, а вас узнают в школе?

- Нет, просто знают, что мы играем в КВН.

- Но у них есть поклонники. А у нас нет, у них есть.

Почему же из года в год команды присоединяются к региональному клубу весёлых и находчивых? Ответ давно разгадали его создатели.

Алексей Шамов, руководитель Мурманской официальной лиги КВН: «Многие зрители, в основном, приходят на игры, потому что в интернете можно много хорошего юмора найти по федеральной повестке, по общемировой новостной. А хороший юмор конкретно про Мурманск, про область в интернете не всегда можно найти. Это мероприятие в какой-то степени является эксклюзивным, потому что нигде в мире так много про Мурманск шутить не будут. Только здесь».

А про Видяево точно могут юморить только в рамках мурманлиги. И вот зритель встречает новичков – команду «Антидепрессанты». Они шутят про родное ЗАТО, про жизнь и всё, что их окружает. А самое главное, делают это по-женски, чем и выделяются на фоне остальных.

Ирина Чугункова, участник команды КВН «Антидепрессанты»: «Мы единственная команда, состоящая из девочек».

- Сложно ли в женском коллективе?

- Сложно.

- А что самое сложное?

- Договориться.

Недавно ставшая чемпионом Мурманской молодёжки КВН команда «Синергия» подготовила практически полностью новое выступление. Откуда у них столько времени на игры, сложно понять. Ребята учатся, сдают сессию и выступают в двух лигах клуба.

Юлия Ливанова, участник команды КВН «Синергия»: «Казалось, что будет сложно, но сложно не было».

- О чём сегодня будете шутить?

- Что мы крутая мурманская молодёжь, у нас есть новый персонаж «Мистер Мурманск 2035» и наш деревенский Андрей – преподаватель в колледже.

По итогам всех выступлений и вынесенных оценок жюри в полуфинал прошли «Сборная медработников», «Сборная Заозерска», «Регион 51» из Кировска, «Антидепрессанты», «Изи», «Открытые люди» из Североморска и «Заполярье».

А методом добора и по решению стихийно образованного альтернативного жюри во главе с губернатором Андреем Чибисом шанс побороться за чемпионство получили «Канат», «Арбуз» и «МолодежКа» из Кандалакши.