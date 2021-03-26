Четвёртка мурманчан пыталась нажиться на продаже наркотиков

Героин, метилфентанил, метадон и другие психотропные вещества сотрудники правоохранительных органов изъяли у нескольких жителей Мурманска. Их подогревают в распространении наркотиков. У предполагаемых драгдиллеров полицейские изъяли почти килограмм незаконных препаратов

Количество и разнообразие изъятых у молодых людей наркотиков действительно поражает. Экспертиза покажет, что в свертках и пакетах хранятся героин, метилфентанил, метадон, амфетамин, экстази и другие психотропные препараты.

По версии полицейских, молодые люди привозили в регион крупные партии наркотиков, фасовали их, искали клиентов через интернет, а после в оговоренном месте делали закладки с товаром. Часть денег шла на следующую закупку, а остальное подозреваемые делили между собой.

Валерия Филиппова, начальник ОИиОС УМВД России по Мурманской области: «Сказать с уверенностью, употребляли свой товар подозреваемые или нет, нельзя, но рядом с весами и тетрадями, в которых велась вся бухгалтерия, лежали распакованные шприцы. Стоит ли говорить, что такой незаконный бизнес может обернуться четырём драгдиллерам крупным сроком заключения. В скором времени группа должна предстать перед судом».