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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.09.19 19:30

Четвертый фестиваль уличного искусства состоялся на Музыкальной аллее

Играть на барабане джембе, петь, читать стихи, рисовать и играть в подвижные игры - все это подарил мурманчанам четвертый фестиваль уличного искусства, который по традиции состоялся на Музыкальной аллее.

Ритмичные удары ладонями по африканским барабанам джембе рождают зажигательную мелодию и создают неповторимую атмосферу праздника на открытии 4 фестиваля уличного искусства, так Музыкальная аллея в центре Мурманска, несмотря на дождь, быстро наполнилась зрителями.

Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке и делам молодежи администрации города Мурманска: «Четвертый раз мы проводим уже фестиваль уличного искусства. Сегодня, помимо музыкантов, танцоров, чтецов, можно познакомиться с ребятами, которые увлечены таким видом искусства, как граффити. Граффити на пленке очень интересно. Арт-объекты, которые студенчество представило. Различные мастер-классы. Аква-гримм. У нас мастер-класс по рисованию. Интересно, зажигательно, весело».

Антон Набатов, депутат совета депутатов города Мурманска: «В первую очередь - это общение. Мы общаемся и чему-то учимся. Мне нравится, что люди выходят из дома, встречаются. Мы общаемся. Общаемся не только об искусстве, то есть различные темы. Мы вышли из дома, и мы разговариваем друг с другом».

Поэтическая кухня угощала изысканными шедеврами классической поэзии и стихами собственного сочинения.

Валентина Кушниренко - участник фестиваля: «Выбираем то, что нравится, или же нам говорят: ребята, давайте что-нибудь повеселее, или можно что-нибудь грустненькое, или жизненное. Примерно так и выбираем стихи».

Ребята из цирковой студии «Комплимент» не только удивляли сложными номерами, но и делились секретами своих умений со всеми желающими.

Всеволод Елисеев, участник фестиваля: «Сейчас будем обучать всему, что показали. Надеюсь, всем все понравилось и всех это заинтересует. Сам цирк это радость. И мы, переполненные радостью, хотим поделиться со всеми ей».

Илья Иванов, участник фестиваля: «Из-за цирка всегда поет душа человека. Каждый человек, который, может быть, боялся сцены, приходит, и у него отпадает это чувство. Он становится более уверенным в себе, у него развивается много других качеств».

Группа юных авторов представила целую галерею арт-объектов.

Александра Банит, участник фестиваля: «На самом деле, это очень интересно. Ты эту работу создаешь своими руками, берешь на себя работу скульптора. У нас группировка нескольких групп дизайнеров с 2-х третьих курсов. Мы решили сделать эти работы, чтобы привлечь внимание, сделать выставку, рассказать о себе, о нашем колледже МТКС. Хотелось сделать так, чтобы другие люди обратили внимание на какие-то проблемы и сделали выводы».

На  площадках фестиваля можно было принять участие в мастер-классах и даже порисовать самому. Не устоял даже дождь, привнося в картину свои штрихи, наполняя ее еще более глубоким смыслом.

Анастасия Репина, участник фестиваля: «Мы пытались изобразить полярную ночь. Девушка, которая символизирует северное сияние или вспышку света в тёмном фоне. Сейчас мы его добавим темноты туда. Может быть, будет выразительнее. Луна у нас грустная, скоро полярная ночь. Ну и акварель смотрится, подтеки вот эти очень хорошо».

А всевозможные игровые площадки не только дарили незабываемые эмоции, здесь можно было  проверить свою меткость и смекалку.

София Чиркова, участник фестиваля, волонтер: «Это очень атмосферное мероприятие. На каждом то снег, то дождь, то холод, то жара. Я представляю центр развития волонтерского движения. Мы развлекаем детей. Еще там игры есть разные: шахматы, шашки, все, что угодно, аква-гримм рисуем».

Праздник в сквере на улице Воровского продолжался до вечера, дождь усиливался, но гостей становилось все больше. Вдохновленные успехом участники признались, что сразу по окончании этого начнут готовиться к следующему фестивалю уличного искусства, который состоится в будущем году.

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