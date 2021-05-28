Четвертый год команда борцов из ЗАТО Александровск становится лучшей в Мурманской области

Сильнейшим спортсменам клуба вручили подарки от областной Федерации спортивной борьбы.

Борец Алексей Трефилов выпускник снежногорской школы. Спортивную карьеру планирует продолжать и в вузе, правда, совместить её придётся с военным делом. Но элементы армейской дисциплины родители прививали юноше ещё с начальной школы, когда только привели будущего чемпиона на секцию.

Постоянная борьба с самим собой – это самое тяжёлое в любом спорте. Но как результат – победы на турнирах и чемпионатах. Отбрасывать в сторону лень – это далеко не все ежедневные трудности, рассказывает ещё один чемпион александровского клуба.

Команда ЗАТО Александровск по греко-римской борьбе четвертый год подряд становится лучшей в области. Положительную динамику в числе побед обеспечивают и представительницы слабого пола. За последние 5-7 лет число борцов-девушек резко возросло, утверждают тренеры.

Игорь Шкуратов, старший тренер Мурманской области по вольной борьбе, г. Снежногорск: «Соревновательный момент есть у всех детей, однозначно: они между собой конкурирует, есть момент конкуренции между мальчишками и девчонками. Они хотят быть выше, сильнее. Соответственно, отсюда и результат растёт у нас».

Десяти лучшим борцам Александровска вручили новую форму. Тренировочно-соревновательный сезон завершён, однако на каникулы уходить спортсмены не собираются. Чтобы чемпионы не теряли форму, для них организованы летние сборы и спортлагеря.