Четыре года колонии общего режима дали капитану

Такой срок получил бывший начальник Центра связи Северного флота Евгений Соловьев за коррупционную деятельность. Задержали капитана первого ранга при получении взятки в размере 100 тысяч рублей.

Деньги от подчиненных руководитель вымогал за якобы сокрытие попустительства на службе, но следствие доказало, что условия, при которых военнослужащих могли уволить из армии, создавал сам капитан Соловьев.

Военные контрразведчики выяснили, что таких незаконных схем обогащения начальник провернул несколько. Попытка обжаловать решение суда в апелляционном порядке осталась безуспешной.

Евгений Соловьев получил реальный срок, запрет на работу в государственных органах. Так же у осужденного конфисковали 180 тысяч рублей.