День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.04.20 19:30
Четыре года колонии общего режима дали капитану
Такой срок получил бывший начальник Центра связи Северного флота Евгений Соловьев за коррупционную деятельность. Задержали капитана первого ранга при получении взятки в размере 100 тысяч рублей.
Деньги от подчиненных руководитель вымогал за якобы сокрытие попустительства на службе, но следствие доказало, что условия, при которых военнослужащих могли уволить из армии, создавал сам капитан Соловьев.
Военные контрразведчики выяснили, что таких незаконных схем обогащения начальник провернул несколько. Попытка обжаловать решение суда в апелляционном порядке осталась безуспешной.
Евгений Соловьев получил реальный срок, запрет на работу в государственных органах. Так же у осужденного конфисковали 180 тысяч рублей.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-
Последние комментарии
Юла
31.03.20 19:10
Теперь придётся брать анализы у всех врачей в больнице и у пациентов. Получается, что огромное лечебное учреждение превратилось в холерный барак.
Комментарий к новости:Для COVID-19 авторитетов нет
ПротивВсех
31.03.20 08:10
А где жильё? Когда будете расселять живущих в аварийном жилфонде. Возводите объекты, которые сегодня уже не работают из-за коронавируса, странные решения, если не сказать, дурные.
Комментарий к новости:Строительная отрасль не должна пострадать от пандемии коронавируса
Бывалый
27.03.20 11:02
Дело хорошее, но как я вижу по картинке, волонтёрам, которые ещё мало что сделали, уже и значков понаделали, курточки нашили. Сколько денег на это потратили, благодетели?
-
Календарь
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире23:00«Открытая студия». (Повтор, 12+)23:30Новости. Информационная программа (12+)06:30«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области прокурорами направлены в суд заявления о взыскании заработной платы на сумму более 6 млн рублей-PRO Валюту (16+)Рубль прилип к дешевеющей нефти-PRO Энергетику (18+)Энергетики повысили надежность электроснабжения южной части Кольского полуострова-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 2 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Нефть дешевле воды – страшный сон аналитиков-PRO Законы (18+)Госдума приняла закон о повышении больничных до уровня МРОТ
-Нам интересно Ваше мнение28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 1 013 человека