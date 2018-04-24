Четыре метких выстрела остановили пьяного водителя

Погоня со стрельбой за нарушителем. Во время ночного патрулирования сотрудники ДПС Кандалакши заметили автомобиль, который ехал, игнорируя правила дорожного движения. Водитель не остановился по требованию инспектора, а наоборот, попытался скрыться на высокой скорости.

Во время преследования он повредил припаркованный на обочине автомобиль «Дэу», но и это его не остановило. Полицейские приняли решение применить табельное оружие. Только после четырёх метких выстрелов по колёсам ночной гонщик остановился. Им оказался житель Кандалакши 1989 года рождения с явными признаками алкогольного опьянения.

Кроме того, он уже был лишён права управления транспортным средством. Теперь ему грозит штрафа в размере 30 тысячи рублей, административный арест до 15 суток.