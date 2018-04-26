Четыре с плюсом заработал глава администрации Мурманска

Депутаты горсовета Мурманска так же заслушали отчёт, перед участниками заседания выступил с докладом о проделанной работе глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. Но первый вопрос повестки народные избранники посвятили другой теме – заявление о досрочном сложении полномочий написала депутат Ольга Сорокина.

Это заседание горсовета сложно назвать обычным, благодаря сразу двум важным событием: отчёту главы администрации перед депутатами и сложением полномочий одного из народных избранников. Вопрос об отставке Ольги Сорокиной стоял в повестке одним из последних, но парламентарии решили не откладывать дело в долгий ящик, в самом начале почти единогласно проголосовали «за». Главы Мурманска и администрации вручили Ольги Борисовне памятный адрес и попрощались, пожелав ей удачи.

По словам Ольги Сорокиной, 9 лет работы в Совете её удерживали только избиратели, которые дважды голосовали за её кандидатуру. «Решение о сложении полномочий возникло у меня давно, - отмечает Ольга Сорокина, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Меня останавливало то, что два раза избиратели моего округа оказали мне серьёзное доверие. Я избиралась без поддержки административного ресурса. Когда я поняла, что решать проблемы избирателей, такие как жилищные вопросы и другие, я не в состоянии, то решила подвести черту».

Уже с 27 апреля в горсовете станет ещё на одного парламентария меньше. А это значит, что скорее всего, в ближайшем будущем жителям Мурманска предстоят довыборы. Но вряд ли горожан так волнует, кто займет пустующие депутатские кресла. Гораздо важнее то, что уже сделано и что представители власти воплотят в жизнь. Как минимум, нужно привести улицы муниципалитета в порядок перед майскими праздниками, убрать с дорог весь высыпанный за долгую зиму песок. По мнению мэра, который в прошлом году выступал с критикой в отношении администрации, как минимум, за не самую оперативную уборку снега зимой, в этот раз управленцев хвалит, но отмечает, что ещё есть к чему стремиться.

- Надо отметить, что у нас продолжается отток населения. Рождаемость была ниже, чем раньше, но всё-таки, основная причина - это отток населения. Для того, чтобы его снизить, в администрации реализуется программа по предоставлению жилья многодетным семьям и молодым семьям. В этом направлении нужно усилить наши действия, - отмечает Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск.

Если говорить о цифрах, то в прошлом году в бюджет города поступило около 11 миллиардов рублей, но расходы получились несколько большими. Впрочем, дефицит в 28 миллионов, то есть 0,4% от общей суммы - результат достойный, учитывая, что год был сложным. Городским властям пришлось расселять жителей некоторых домов на улице Фестивальной, отапливаемых от теперь уже остановленной котельной рыбного порта. А так же помогать жителям-погорельцам с улиц Свердлова и Зелёной, где прогремели взрывы бытового газа, а так же собственникам квартир в доме номер 10 на Володарского, в котором вспыхнул пожар, а чтобы справиться с огнём, спасателям потребовались почти сутки.

Но больше всего глава администрации гордится не тем, как оперативно решали внештатные ситуации, а достижениями в сфере образования.

- Две мурманские школы вошли в список 100 лучших школ России. Пятая музыкальная школа вошла в список 50 лучших школ РФ. Два детских сада у нас вошли в сто лучших детских садов страны, - с гордостью доложил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

По мнению депутатов, выслушавших отчёт главы, администрация неплохо справляется с благоустройством и созданием комфортной городской среды. О программе по реконструкции парков знают большинство жителей областного центра. Так что оценки, которые выставили народные избранники команде под руководство Андрея Сысоева, довольно высокие.

- Четыре с плюсом, если по пятибалльной системе, - подводит итог работе Юрий Гугин, депутат Совета депутатов города Мурманска. – Я, как педагог, поставил бы такую оценку.