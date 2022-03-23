Четырёхлапые красавицы из приюта в поисках хозяев

Поход к грумеру для двух собак из приюта стал настоящим событием. После салонного ухода питомцы заметно преобразились и теперь ждут новых хозяев, которые смогут подарить им дом и заботу.

У грумеров необычные клиенты. Собаки приехали из приюта. И если для домашних животных такая процедура - рутина, то для Санты и Сесси событие. Столько необычных впечатлений за день: поездка на автомобиле, общение с незнакомыми людьми, купание в ванне… Как же трудно при этом сохранять спокойствие.

Специалисты салона красоты всячески подбадривают питомцев: где-то дружеским похлопыванием, где-то ласковым словом, поэтому 2,5 часа пролетают быстро и незаметно. Проявленное терпение и стойкость вознаграждается сполна – теперь это две роскошные красавицы, которых с трудом после стрижки узнает хозяйка приюта.

Зачастую собаки из приюта не имеют, по понятным причинам, нужного лоска и порой остаются «невидимками» в глазах потенциальных хозяев. Но они, безусловно, имеют право быть любимыми. С таким преображением у них гораздо больше шансов обрести дом - теперь животных трудно не заметить.

Оксана Анчишкина, руководитель Мурманского приюта для бездомных животных: «Собакам нравится быть ухоженными. Вы бы видели, как встречают собаки тех, кто был в салоне - повышенное внимание, обнюхивают. У нас случилась любовь с пёсиком после того, как мы привели собаку».

Вероника Катаулина, владелица салона: «Они станут ухоженными, хотя они и без того очень милые. Это малая часть того, что мы можем для них сделать. Наша акция поможет найти новый дом собакам, мы будем делать это чаще».

У Санты сложная собачья доля. Её нашли привязанной к рельсам железной дороги, с тех пор дворняга с помесью стафорда проживает в приюте. Ей на месте не сидится - она подвижная и весёлая по своей натуре. Она подойдёт для такого же энергичного хозяина.

А вот Сесси, напротив, степенная и рассудительная – ничего не поделаешь, в её жилах течёт практически царская кровь.

Оксана Анчишкина, руководитель Мурманского приюта для бездомных животных: «Ей по собачьим меркам уже много лет. 4 октября – 11. Бабушка и дедушка очень породные выставочные собаки. Бабушка скайтерьер, дедушка скотчтерьер. У неё тигровый окрас и изумительный характер».

Конечно, брать собаку из приюта - большая ответственность. Но, с другой стороны, это и радость. Ведь только собаки могут подарить хозяину настающую преданность и безусловную любовь.