«Четырнадцать прикосновений» Елены Леоновой

О женской доле быть женой моряка-подводника рассказала в минувшие выходные журналистка и писательница Елена Леонова. С книгой «Четырнадцать прикосновений» автор посетила городской музей Полярного.

Четырнадцать прикосновений – столько нужно каждому человеку получать в день, чтобы чувствовать себя счастливым. Об этом рассказывает одна из героинь рассказов Елены Леоновой. Автор книги не скрывает, что в основу многих её произведений легли истории реальных людей и её собственные воспоминания.

«Во-первых, прошло время, во-вторых, я пообщалась с людьми и поняла, как под одной обложкой связаны судьбы людей, кораблей, городов – Гаджиево, Северодвинск, Полярный, - рассказывает Елена Леонова, писатель, г. Северодвинск. - Это Северный флот. И объединяющим началом служит любовь и умение ждать. Это то, о чем я всегда говорю, что любовь и умение ждать – это не меньшая составляющая боеготовности сраны, чем вся мощь морского флота».

Елена Леонова большую часть жизни прожила в Гаджиево. В большом ЗАТО её знают и помнят как журналиста и редактора местного телеканала. Покинув край Земли, писательница стала скучать по родным местам - так появились новые произведения.

«Как-то переключилась. Когда начинаешь скучать по людям, по родному городу, начинает вспоминаться, писаться, - рассказывает Елена Леонова, писатель, г. Северодвинск. - Так я и сказки написала, и новые рассказы. И я рада, что книга родилась именно там и связала несколько особенных населённых пунктов».

Несмотря на лёгкие названия рассказов, их содержание невероятно проникновенно и трогает даже суровых с виду мужчин. Многие подводники в личных беседах с Еленой признаются, насколько важно понять чувства своих всегда ждущих на берегу жён.