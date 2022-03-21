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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.03.22 19:30

Чей робот самый умный, быстрый и надежный? Ответ на этот вопрос искали юные инженеры «Лапландии» на региональном чемпионате «Юнион Профи»

Команды на практике продемонстрировали свои знания в области прорывных технологий.

Назвать этих роботов обычными игрушками и язык не повернется, над их созданием юные инженеры трудятся не покладая рук. Сначала десятки команд для маленького вездехода необходимо прописать на компьютере, а потом сделать так, чтобы программа адекватно работала с многочисленными датчиками:  ускорения, температуры и инфракрасного излучения. Однако у Ани и Маши, участников чемпионата «Юнион Профи», эти действия уже не вызывают былого страха, в робототехнике девочки ни много, ни мало 6 лет.

Мария Колегова, участница чемпионата «Юниор Профи»: «Нам очень нравится собирать робота, писать программы, смотреть как он работает, узнавать что-то новое, писать алгоритмы. Нам это очень нравится».

Участники региональных соревнований разошлись по разным тематическим площадкам. На одной из них юные инженеры работают с маленькими, но очень функциональными машинками. На другой создают конструктор «Умного дома» - уменьшенной версии «Лапландии». О возможностях одного из своих творений нам рассказал участник чемпионата Иван Шульгин.

Иван Шульгин, участник чемпионата «Юниор Профи»: «Если в доме тепло, открывается окно, есть ещё системы, которые позволяют отслеживать утечку газа, она это улавливает и загорается светодиод, чтобы люди видели утечку газа. Есть пожарная сигнализация. Если датчик видит пламя, то загорается светодиод».

Идеи для «Умного дома» конкурсанты продумывают самостоятельно. Каждая деталь, находящаяся внутри миниатюрной «Лапландии», должна приносить пользу.

Евгений Смирнов, участник чемпионата «Юниор Профи»: «Это всё делается для удобства, для того чтобы легче жить в здании, легче здесь находиться».

Выполнение заданий оценивает профессиональная экспертная комиссия, а по итогам конкурса будут определены лучшие команды по 5 различным категориям.

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