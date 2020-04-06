ЧибисПомоги – предприниматели региона бьют в набат

Пандемия коронавируса и вынужденная необходимость самоизоляции наносят удар по предприятиям среднего и малого бизнеса. Кафе, рестораны, салоны красоты и другие частные компании вынужденно закрыты и несут серьёзные потери. Предприниматели уверены, что без поддержки со стороны правительства, большинство из них разорится и не сможет продолжить работу уже после победы над вирусом. Победить можно только вместе, считают они и публикуют посты с хэштегами «Вместе победим» и «Чибис, помоги».

Предприниматели региона, а именно представители малого и среднего бизнесв, хотят обратиться за поддержкой к губернатору Мурманской области. Непростая ситуация, в которой сегодня оказался бизнес, считают они, требует вмешательства власти. Фактически, закрытые и не имеющие возможности получать прибыль, компании продолжают нести финансовую ответственность перед своими сотрудниками.

Татьяна Хоняк, предприниматель: «У меня не сильно большое предприятие. Но за этот год я заплатила в бюджет налогов на сотрудников и на прибыль в размере 450 тысяч рублей. Я «белый» предприниматель, выполняю все нормы. Прохожу Роспотребнадзор, мы сейчас работаем по всем правилам, мы защитились полностью, как это только возможно. Мы хотим поддерживать наше правительство, просто получить в ответ такую же поддержку».

Ксении Черновой о сидящих дома сотрудниках беспокоиться не нужно. Она в своём салоне красоты не только владелец, но и единственный работник. Сейчас кабинет закрыт, откуда брать деньги, чтобы гасить кредиты, взятые на открытие и развитие бизнеса, девушка не знает.

Ксения Чернова, предприниматель: «Сейчас сложилась такая ситуация, что все мастера города Мурманска остались без какого-либо дохода. Но у нас есть обязательства: кредиты, ипотеки, аренда. У многих аренда - в частных зданиях. Частные предприниматели отказались идти нам на уступки, мы должны в полном размере платить эту аренду. Мы хотим какой-то информации для нас, какого-то общения. Может, есть для нас какие-то льготы, поблажки».

Бизнес находится в растерянности. Большинству из предпринимателей в первую очередь не хватает информации. Не все знают о том, какие льготы есть для бизнеса в условиях пандемии и главное, как их получить. Именно по этой причине частники крайне нуждаются в открытом диалоге с властями. Возможно, некоторые предложения бизнесменов удастся реализовать.

Владимир Воронович, представитель объединения предпринимателей «Северное бизнес-сообщество»: «Если частный предприниматель сдаёт в аренду помещение, то он такой же предприниматель, как любой другой. И, конечно же, ему не хочется сбавлять арендную плату. Что мы можем сделать? Мы можем, например, попросить правительство, чтобы они не брали налог или снизили налог с аренды земли. Тем самым он получит скидку, и у него будет основание сделать скидку нам».

Кроме того, предлагают временно перепрофилировать центр поддержки предпринимательства. Гранты давать не на открытие новых, а на поддержку существующих компаний.

Ирина Горбатенко, предприниматель: «Я считаю, что как временная мера, это поможет, пока, если мы не можем отменить режим карантина. Конечно, необходимы гранты, чтобы покрыть издержки по арендной плате, по заработной плате для персонала, который сидит дома, но он требует денежных средств с предпринимателя. Вот тот самый пресловутый миллион рублей - он может в данной ситуации пойти на покрытие тех самых затрат для бизнеса».

И правительство от диалога не отказывается. Часть этих проблем властям известна и сейчас прикладывается максимум усилий, чтобы их решить.

Алексей Зажигин, предприниматель: «Вопросы к банкам сейчас имеются по тем, уже утверждённым мерам поддержки. Но неизвестен регламент. И вот сейчас, прямо сейчас, поступила информация, что с предпринимателей собирают информацию, чтобы они желали от банков, а завтра губернатор будет собрание с банкирами проводить, где всё это будет утверждаться. День-два максимум, и будет чёткий регламент и список мер касательно банков. По прямым мерам поддержки сейчас тяжело говорить, потому что непонятно, когда это закончится».

Чтобы сформулировать список общих вопросов к власти, предприниматели создали инициативную группу, и в соцсетях обозначили её хештэгом #ЧибисПомоги. Представители объединения уверены, что диалог с правительством поможет сохранить малый и средний бизнес в Мурманской области во время пандемии. Инициативная группа приглашает присоединиться к ним, чтобы вместе победить.