Чьим именем назовут Мурманский аэропорт?

Проект Великие имена России озадачил Заполярье вопросом, чье имя будет носить первый и главный за Полярным кругом аэропорт. Варианты предлагаются самые разные. Свои идеи на этот счет высказала и почетный гражданин города Виктория Чачина.

Строительство воздушной гавани в Мурманске началось в 1971 году. В 1976-м на взлетно-посадочной полосе нового аэропорта приземлился первый самолет. С развитием Арктики северная воздушная гавань еще больше упрочила свои позиции. Аэропорт ждет масштабная реконструкция. А еще ему необходимо дать имя. Идей на этот счет немало. К примеру, почетный гражданин города-героя Мурманска и директор областной филармонии Виктория Чачина выделила из длинного списка сразу два имени.

Среди вариантов самодержец Николай второй Романов, имя которого до революции носил Мурманск, первая в мире женщина-капитан большого траулера Валентина Орликова, православный монах Трифон Печенгский, исследователь Арктики Иван Папанин и другие. Но, по мнению, Виктории Чачиной, имена большинства этих великих людей уже увековечены в названиях самых разных объектов в Заполярье. А вот имена адмирала Александра Головко и, как его заслуженного называли, «поэта камня», основоположника геохимии, исследователя, благодаря которому на севере были открыты самые крупные месторождения полезных ископаемых, Александра Ферсмана, звучат нечасто. Называть аэропорт мурманчане будут сообща, во время голосования.