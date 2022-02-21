Чиновника Ковдорского района подозревают в незаконном самопремировании

Председатель Совета депутатов Ковдорского муниципального округа Александр Ф***н подозревается в хищении чужого имущества, совершенное с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, подозреваемый занимался незаконным самопремированием. Чиновник изготовил и подписал два распоряжения о выплате себе премий сначала по результатам работы за первый квартал 2021 года, а затем по результатам работы за второй квартал того же года. Каждая премия была выписана без решения Совета депутатов Ковдорского района и без подведения итогов. Таким образом, он похитил более 200 тысяч рублей.

На данный момент расследование по уголовному делу продолжается.