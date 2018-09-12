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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.09.18 19:30

Чиновников и частных предпринимателей обучат лучшим практикам государственно-частного партнерства

Обучение проводится Национальным профильным центром по инициативе Министерства промышленности и предпринимательства Мурманской области. Дипломной работой слушателей станут новые проекты по развитию инфраструктуры края.

Построить завод, обеспечить город водой и теплом или открыть детский сад - у слушателей обучающего курса для представителей муниципальных властей  и бизнеса есть шанс серьёзно повлиять на развитие региона. Основная цель такой образовательной программы  - научить слушателей отбору и продвижению  перспективных  проектов, которые  можно реализовать по принципу государственно-частного партнерства.

- У нас довольно простая и тривиальная задача - рассказать об этом новом инструменте, - говорит Максим Ткаченко, исполнительный директор Национального центра ГЧП. – Мы расскажем,  как в партнёрской модели можно реализовывать крупные, средние, малые инфраструктурные проекты, начиная от небольших муниципальных котельных в сельских поселениях, заканчивая  объектом водоснабжения Мурманска; от небольших муниципальных дорог до детских садов.

Каждый участник курса во время занятий  создаст свой проект. По итогам обучения организаторы выберут лучшие идеи и попробуют найти инвесторов  для реального воплощения идей.  Мировая практика показывает, что государственно-частное партнёрство  - наиболее эффективный способ развития в самых разных сферах. Например, в мурманском спорткомитете мечтают построить в городе крытый каток.

- Мы будем привлекать инвестора для строительства спортивного объекта. Берёмся за то, чтобы участие в нём  принял и федеральный бюджет, региональный и муниципальный, - говорит  Дмитрий Блохин, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации г. Мурманска,  - а также частный инвестор, который придёт со своими инвестициями.

Среди известных примеров взаимовыгодного сотрудничества государства  и бизнеса - аэропорт Пулково и федеральная трасса М-4. В Заполярье самый большой проект - строящийся Мурманский транспортный узел со всеми его объектами, включая будущий терминал для перевалки  угля «Лавна». Внедряется и муниципально-частное партнерство. На его основе уже работает ряд котельных и объектов ЖКХ в городах и посёлках региона.

 

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