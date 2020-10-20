Численность военнослужащих прилагают сократить на 10%

Проект реформы Вооруженных сил направил в Совет безопасности Минфин. Такую информацию сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Речь может идти о ликвидации около ста тысяч должностей.

Сделать это предлагается за счёт свободных вакансий и перевода на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач: медиков, преподавателей, кадровиков, финансистов, юристов и тыловиков.

Кроме того, в документе говорится об исключении из законодательства нормы о ежегодном увеличении военной пенсии на два процента сверх уровня инфляции. Помимо этого, пишет издание, министерство предложило увеличить срок выслуги необходимый для начисления пенсии до 25 лет и исключить из этого периода годы обучения в военном вузе.