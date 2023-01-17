День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.01.23 19:30
Численность Вооруженных Сил России увеличат до 1,5 миллиона человек
Этой теме было посвящено совещание в Министерстве обороны. Отразятся изменения и на Северном флоте.
Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что все мероприятия должны быть объединены в комплексный план наращивания состава и численности Вооруженных Сил страны. Также они должны быть синхронизированы со строительством инфраструктуры для размещения войск и со сроками поставок по гособоронзаказу вооружения, военной и специальной техники и материальных средств.
Например, в соседней с нашим регионом Карелии будут сформирован армейский корпус - три мотострелковые дивизии и две десантно-штурмовые; мотострелковая бригада Северного флота, так же будет переформирована в дивизию.
Масштабные изменения будут проводиться в течение 4-х лет.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
13.01.23 12:59
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TheBat
13.01.23 09:57
Да.странный совет перед походом на почту уточнять ситуацию по телефону Все знают,что на почте в течении дня не поднимают трубки телефона вообще. Что дальше делать?
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Fylhtq95
11.01.23 14:23
Меня шокирует средний возраст ушедших в мир иной мужчин - 67 лет!!! Семь лет на заслуженном отдыхе при северном пенсионном возрасте. Это как-то противоречит нашему лозунгу "На Севере - жить!"
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