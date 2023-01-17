Численность Вооруженных Сил России увеличат до 1,5 миллиона человек

Этой теме было посвящено совещание в Министерстве обороны. Отразятся изменения и на Северном флоте.

Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что все мероприятия должны быть объединены в комплексный план наращивания состава и численности Вооруженных Сил страны. Также они должны быть синхронизированы со строительством инфраструктуры для размещения войск и со сроками поставок по гособоронзаказу вооружения, военной и специальной техники и материальных средств.

Например, в соседней с нашим регионом Карелии будут сформирован армейский корпус - три мотострелковые дивизии и две десантно-штурмовые; мотострелковая бригада Северного флота, так же будет переформирована в дивизию.

Масштабные изменения будут проводиться в течение 4-х лет.