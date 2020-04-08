Число лабораторий, получивших право проводить анализ на COVID-19, станет больше

Такое решение принял кабинет министров Российской Федерации.

Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Он сказал: «Право тестировать на вирус получили все лаборатории, подавшие соответствующую заявку, в том числе и частные - негосударственные».

Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства. Такая мера принята, чтобы «у каждого человека при необходимости была возможность проверить своё здоровье и сделать тест», сказал премьер.

Информацию о всех положительных результатах на коронавирус нужно будет передавать в Роспотребнадзор. При этом Мишустин заявил, что у России есть все возможности обеспечить потребность населения в тестах.

В стране уже было сделано около 800 тысяч исследований, подчеркнул премьер, наша страна входит в тройку лидеров по этому показателю.