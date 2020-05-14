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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.05.20 19:30

Число получателей выплат на детей в период пандемии существенно выросло

К уже существовавшей ранее, на детей до 3 лет, добавилась единовременная выплата на детей до 16 лет. Но у всего есть свои тонкости, разобраться в которых попытались журналисты «Арктик-ТВ».

Если в начале пандемии ежемесячную помощь на детей до трёх лет могли получить только семьи, имеющие право на материнский капитал, то указ Президента РФ №317 от 11 мая 2020 года предоставил такую возможность всем родителям, гражданам Российской Федерации.

Выплаты в пять тысяч рублей семьи с детьми до 3 лет будут получать в течение трёх месяцев, подать заявление можно через клиентскую службу регионального отделения или через сайт Пенсионного фонда. Но тут есть свои тонкости.

Вадим Корнов, управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Мурманской области: «Когда ребёнок достигает возраста трёх лет, за этот месяц ещё выплачивается, а за следующие - нет. То есть выплата положена три месяца: апрель, май, июнь. Если ребёнку исполняется в любое число апреля, то за апрель он получает, если в любой день мая, то за апрель и за май, если в любое число июня – пять тысяч - апрель, пять тысяч - май и пять тысяч - июнь».

Единовременную выплату в 10 тысяч рублей могут получить семьи, граждане Российской Федерации с детьми от 3 до 16 лет.

Вадим Корнов, управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Мурманской области:  «Здесь нюанс подачи заявления. Подать можно только лично, придя в территориальные органы ПФР, в клиентскую службу, либо на сайте госуслуг. На сайте ПФР такого заявления нет. Хочу обратить внимание, что ввиду сложившейся ситуации, мы работаем в режиме предварительной записи».

На сайте госуслуг для этого выделен отдельный ресурс posobie16.gosuslugi.ru. Срок рассмотрения любого заявления до 5 дней.

Появилась и ещё одна категория получателей - семьи, где один и тот же ребёнок имеет право одновременно на две выплаты. Это дети, три года которым исполняется с 1 апреля по 30 июня. Как двухлетний – на пять тысяч, как достигший трёхлетнего возраста – на десять тысяч. Важно, выплаты производятся всем семьям, вне зависимости от дохода.

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