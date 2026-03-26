Число трудоустроенных молодых северян после профориентации выросло более чем в два раза

С начала этого года работу нашли 175 молодых северян, получивших профориентационные услуги в Кадровом центре «Работа России» Мурманской области. Годом ранее таких соискателей было 79.

Закрепить успех и вывести работу на новый уровень призван запущенный в 2026 году проект маршрутизации молодёжи. Он объединяет профориентацию, цифровые сервисы и ведущих работодателей региона.

Для школьников, студентов и выпускников разрабатывают индивидуальные планы, проводят экскурсии на предприятия, ярмарки вакансий и тренинги. Консультанты помогают определиться с профессией, составить резюме и подготовиться к собеседованию. При необходимости доступно бесплатное обучение по нацпроекту «Кадры».