«Чистая Арктика» официально становится международным проектом

В предстоящем сезоне в нём могут принять участие волонтёры из Китая, Сербии, Ирана и Конго.

В настоящее время инициативные группы в этих странах готовят официальные заявки на участие своих добровольцев в генеральной уборке русского Заполярья.

Де-факто проект стал международным ещё в 2022 году, когда в состав добровольческих отрядов «Чистой Арктики» вошли представители стран Латинской Америки и Центральной Африки.

Сейчас все иностранцы в проекте - это студенты, обучающиеся в российских вузах. Руководство самым тщательным образом подбирает добровольцев.

«В приоритете не только хорошая физическая форма и готовность стойко переносить трудности, но и умение вести активную просветительскую деятельность», - отмечают организаторы. Цель «Чистой Арктики» - создание программы по очистке северных территорий от отходов, образовавшихся в результате интенсивного освоения высоких широт в советский период. Волонтёры уже собрали и вывезли более 5 тысяч тонн мусора.