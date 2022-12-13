«Чистая Арктика» запускает проект по экспертизе водных экосистем и почвы в местах проведения арктических уборок

Старт исследованиям был дан в Мурманской области при поддержке Госкорпорации «Росатом».

Сначала провели генеральную уборку, а сейчас оценивают, как она повлияла на состояние воды и почвы. Проект «Чистая Арктика» стартовал ещё в прошлом году. За это время волонтёрам удалось очистить от мусора, накопленного ещё с советских времён, ряд территорий, многие из которых находятся в Мурманской области.

Например, эти завораживающие кадры сделаны в районе Кольской сверхглубокой скважины. В этом месте помимо полуразрушенных корпусов научно-производственного центра было немало мусора. Кроме этого, комплекс расположен рядом с несколькими озерами, которые сейчас скрыты от глаз посетителей толщей снега и льда.

Участникам проекта пришлось потрудиться, чтобы добраться не только до сверхглубокой. Волонтёры взяли пробы грунта и воды в Никеле, Териберке, Оленегорске, Мончегорске. Вы только посмотрите, как экспедиция пробивалась к реке Вудъяврйок в Кировске.

Последние пробы волонтёры берут на территории Арктического пляжа в Мурманске. И это, по словам активисто, в самая простая и доступная точка на карте. Снега в городе мало, да и Кольский залив никогда не замерзает.

Андрей Нагибин, руководитель проектного офиса «Чистая Арктика»: «Принцип: было - стало –это наш принцип. Мы отбираем пробы до того, как мы убираемся… Я про проект «Чистая Арктика».

Планируется, что в третьем сезоне «Чистой Арктики» исследования воды, почвы пойм и донных осадков для отслеживания динамики их очищения после вывоза отходов пройдут во всех девяти Арктических регионах.