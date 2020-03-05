«Мурманскавтодор» предупреждает: проезд закрыт на Териберку и Туманный, а в Магнетитах ведутся работы на железнодорожном переездеВоеннослужащие нарушили требования безопасности во время плановых занятий, произошёл взрыв
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.03.20 19:30

Чистая страна» - чистый регион

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин и губернатор Андрей Чибис обсудили реализацию нацпроекта «Экология» в Мурманской области.

Ключевой темой встречи стала возможность господдержки при ликвидации старых муниципальных свалок. Как сообщил губернатор, в 2019 году Мурманская область успешно перешла на новую систему обращения с ТКО. Теперь необходимо ликвидировать старые свалки. Андрей Чибис представил обоснование и просьбу о включении объекта в план федерального проекта «Чистая страна».

Дмитрий Кобылкин поддержал инициативу и взял на контроль важный вопрос. В случае положительного решения может быть предусмотрено софинансирование из федерального бюджета. Также на совещании обсудили вопросы реализации программы по очистке Кольского залива. Комплексное обследование водного объекта показало порядка 100 затопленных судов. Глава региона представил опыт прежних лет, когда за счёт федерального бюджета велась очистка прибрежных территорий от несанкционированных свалок водного транспорта. Тем не менее, в настоящее время объекты не включены в перечень по федеральному проекту «Чистая страна». Губернатор указал на особую значимость этой работы для экологического благополучия жителей и водной среды Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кто завершит строительство «Северного потока-2»?
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Учителям нужно платить, а не огромному количеству заместителей
-Ходят слухи… (18+)Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Анатолий Степанович Будко
03.03.20 16:16
Лично - Генеральному прокурору Российской Федерации Краснову Игорю Викторовичу Лично - Председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу Лично - Прокурору Ново
Комментарий к новости:Ветеран с протянутой рукой!
Vjhtvfy
03.03.20 11:57
Не люблю слово "наша"! Это уже было в моей жизни, когда всё наше предали те, кто его больше всего говорил.
Комментарий к новости:Центризбирком выбрал логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 22 апреля
Педро
29.02.20 11:42
Руки оторвать, кто рисовал тропу здоровья из деревяшек. Там наверное тоже скамейки по 700 косарей будут!
Комментарий к новости:Три города Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Медицинская правда». Познавательная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманская область по уровню распространения среди населения индивидуальных инвестиционных счетов занимает четвёртое место в России-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 11 копеек, евро теряет 5 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская ГМК повышает надёжность электроснабжения своих подразделений-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 6 марта-PRO Нефть и газ (18+)Кто завершит строительство «Северного потока-2»?-PRO Законы (18+)Минтруд РФ предлагает новую систему оплаты отпусков и декретов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 786 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика