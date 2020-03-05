Чистая страна» - чистый регион

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин и губернатор Андрей Чибис обсудили реализацию нацпроекта «Экология» в Мурманской области.

Ключевой темой встречи стала возможность господдержки при ликвидации старых муниципальных свалок. Как сообщил губернатор, в 2019 году Мурманская область успешно перешла на новую систему обращения с ТКО. Теперь необходимо ликвидировать старые свалки. Андрей Чибис представил обоснование и просьбу о включении объекта в план федерального проекта «Чистая страна».

Дмитрий Кобылкин поддержал инициативу и взял на контроль важный вопрос. В случае положительного решения может быть предусмотрено софинансирование из федерального бюджета. Также на совещании обсудили вопросы реализации программы по очистке Кольского залива. Комплексное обследование водного объекта показало порядка 100 затопленных судов. Глава региона представил опыт прежних лет, когда за счёт федерального бюджета велась очистка прибрежных территорий от несанкционированных свалок водного транспорта. Тем не менее, в настоящее время объекты не включены в перечень по федеральному проекту «Чистая страна». Губернатор указал на особую значимость этой работы для экологического благополучия жителей и водной среды Мурманской области.